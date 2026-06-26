EN VIVO Mundial 2026 Noruega vs Francia | Alineaciones probables duelo del Grupo L

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto en vivo de Noruega vs. Francia, duelo de cierre del Grupo I del Mundial 2026! El escenario es el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y el pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El partido tiene todo para ser uno de los más atractivos de esta fase de grupos: ambas selecciones ya están clasificadas a la ronda de 32, pero lo que está en juego no es menor. Francia llega como líder con puntaje perfecto — victorias sobre Senegal (3-1) e Irak (3-0) — mientras que Noruega la sigue de cerca en la tabla, separada únicamente por diferencia de goles tras sus triunfos sobre Irak (4-1) y Senegal (3-2). El ganador de hoy se queda con el primer lugar del grupo.

El duelo también es un choque de candidatos al Botín de Oro: Erling Haaland y Kylian Mbappé llegan empatados con 4 goles cada uno. El noruego busca convertirse en el tercer jugador en la historia del Mundial en anotar dos o más goles en cada uno de sus tres primeros partidos en la competencia; el francés, con 16 goles en 16 partidos mundialistas, acecha el récord histórico de Lionel Messi (18) con doce encuentros menos disputados.

Vale destacar que Francia llega a este partido en una situación emocionalmente particular: su técnico Didier Deschamps no está en el banquillo por el fallecimiento de su madre, y su asistente Guy Stéphan asume la dirección técnica esta noche.

Alineaciones probables:

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

¡No se muevan, que esto está a punto de comenzar!

Sigue la cobertura completa del Mundial 2026 a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.