Mundial 2026 Panamá vs Ghana: Africanos recurren a tribunales de Canadá para que Partey juegue tras negativa de visa

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana , Sam Okudzeto Ablakwa , calificó la decisión de Canadá de "arrogante y extremadamente injusta" y describió a Partey como "un miembro clave de la selección nacional absoluta de Ghana.

Toronto, Canadá/El gobierno de Ghana acudió este martes ante un tribunal federal canadiense con el objetivo de revertir la negativa de Ottawa a conceder una visa para el Mundial 2026 al futbolista Thomas Partey, quien afronta un juicio en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual.

La cadena pública canadiense CBC informó que la audiencia estaba programada para la mañana del martes y que Ghana presentó una solicitud de medida cautelar que podría permitir a Partey jugar contra Panamá el miércoles en Toronto por el Grupo L.

Otras noticias: Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Los canaleros se preparan para enfrentar a las estrellas negras con el grupo al completo

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, calificó la decisión de Canadá de "arrogante y extremadamente injusta" y describió a Partey como "un miembro clave de la selección nacional absoluta de Ghana".

Accra envió una nota de protesta oficial a Ottawa por esta medida y solicitó formalmente a Canadá que reconsidere la decisión, dijo Ablakwa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá no respondió a una consulta sobre su postura ante la protesta de Ghana.

Partey es mediocampista del Villarreal y anteriormente jugó en el Arsenal.

Otras noticias: Mundial 2026 | Panamá vs Ghana: Los canaleros afinan detalles para su estreno

El futbolista se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

La selección ghanesa estableció su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.

El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.

Otras noticias: Mundial 2026| Ghana vs Panamá: miembros de la 'Sele' reaccionan a comentarios de Zlatan Ibrahimovic