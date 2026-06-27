Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra | Así llegan ambas selecciones y alineaciones probables

Panamá/Los datos no mienten, pero tampoco cuentan la historia completa. A 90 minutos del cierre del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las estadísticas acumuladas de Panamá e Inglaterra dibujan un duelo entre dos equipos que han transitado caminos muy distintos dentro del torneo, aunque con algunos matices que merecen análisis.

El gol, la diferencia más brutal

El contraste más elocuente es el marcador acumulado: Inglaterra suma 4 goles a favor en dos partidos, mientras que Panamá no ha perforado una sola vez la portería rival. Los ingleses se estrenaron con una goleada sobre Croacia (4-2) antes de empatar sin goles ante Ghana, en tanto que los canaleros cayeron por la mínima ante ambos rivales: Ghana (1-0) y Croacia (1-0). Dos derrotas ajustadas, dos goles en contra, ninguno a favor: ese es el saldo de la selección canalera antes de este cierre mundialista.

Disparos: el dominio inglés en la última línea

En términos de poder ofensivo, Inglaterra más que duplica a Panamá en remates: 39 disparos frente a tan solo 19 de los panameños. Este dato refleja la capacidad del conjunto inglés para generar peligro de manera sostenida y desde múltiples vías, apoyado además por 3 asistencias registradas en el torneo, contra ninguna del equipo de Christiansen. Los canaleros han llegado poco y convertido menos, una ecuación que el cuerpo técnico reconoció públicamente como la asignatura pendiente del torneo.

Panamá, un equipo que defiende y pelea

Sin embargo, la estadística también revela virtudes genuinas en el equipo panameño. La sele lidera ampliamente en recuperaciones de balón: 56 contra apenas 24 de Inglaterra, lo que habla de un equipo intenso, trabajador y que no regala espacios. Este dato confirma la lectura táctica que el propio Christiansen ha defendido en rueda de prensa: Panamá ha sido un equipo difícil de superar, ordenado en sus líneas y con carácter competitivo dentro del campo.

Las 29 faltas cometidas por los canaleros frente a las 23 inglesas también apuntan a un equipo que no escatima esfuerzo físico en la recuperación, aunque esa agresividad puede ser un arma de doble filo ante una selección con la calidad técnica de los Tres Leones.

Pases: precisión similar, volumen diferente

En el capítulo de la efectividad en el pase, ambas escuadras se muestran sólidas: Panamá registra un 84% de efectividad con 755 pases correctos y 144 incorrectos, mientras que Inglaterra alcanza el 88% con 984 pases correctos y 135 erróneos. La diferencia de volumen es significativa: los ingleses han manejado casi 1.200 pases en dos partidos frente a los poco más de 900 de Panamá, lo que evidencia el dominio territorial que ha ejercido el equipo de Thomas Tuchel durante el torneo.

La cifra de fuera de juego es el único dato donde ambas escuadras empatan de manera exacta: dos cada una, un detalle menor pero que refleja que ninguno de los dos equipos ha apostado sistemáticamente por la trampa del offside como recurso defensivo.

Alineaciones probables

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; César Blackman, Carlos Harvey; Édgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Tomás Rodríguez (DC).

Inglaterra: Jordan Pickford; Ngoyo, John Stones, Marc Guéhi, O'Reilly; Elliot Anderson, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

El resumen estadístico es claro: Inglaterra llega como una maquinaria ofensiva superior en casi todos los indicadores de creación y finalización.

Pero Panamá no llega como un equipo roto: llega como un conjunto que sabe defenderse, que recupera, que presiona y que ha competido de tú a tú ante rivales de mayor jerarquía. El reto de este sábado será trasladar esa solidez al único renglón donde todavía no ha firmado su nombre en este Mundial: el gol.