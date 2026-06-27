Panamá/La selección de Panamá afrontará este sábado su último desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida a Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Grupo L. Aunque el conjunto dirigido por Thomas Christiansen ya no tiene opciones de avanzar a la siguiente ronda, buscará despedirse del torneo con una actuación competitiva y dejar una buena imagen frente a uno de los grandes favoritos al título.

Desde Nueva Jersey, nuestro enviado especial Ricardo Icaza, de TVMAX Deportes, informa sobre la actualidad del equipo panameño, el ambiente previo al compromiso y los últimos movimientos de la Selección de Panamá. Con reportes en vivo, entrevistas exclusivas y toda la cobertura desde territorio estadounidense, Icaza acerca a la afición todos los detalles de la preparación canalera antes del esperado duelo frente al combinado inglés.

El encuentro representa la última oportunidad para que Panamá sume sus primeros puntos y marque su primer gol en este Mundial 2026, mientras que Inglaterra buscará asegurar el liderato del grupo y llegar con confianza a la fase de eliminación directa. La transmisión contará con una amplia cobertura de TVMAX Deportes, llevando a los aficionados toda la información antes, durante y después del partido.