Mundial 2026 | Panamá vs Inglaterra previa del partido
La selección de Panamá tendrá su último compromiso en este Mundial 2026 ante Inglaterra, nuestro enviado especial Ricrado Icaza nos brinda la actualidad de este partido desde Nueva Jersey. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/La selección de Panamá afrontará este sábado su último desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida a Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Grupo L. Aunque el conjunto dirigido por Thomas Christiansen ya no tiene opciones de avanzar a la siguiente ronda, buscará despedirse del torneo con una actuación competitiva y dejar una buena imagen frente a uno de los grandes favoritos al título.
Desde Nueva Jersey, nuestro enviado especial Ricardo Icaza, de TVMAX Deportes, informa sobre la actualidad del equipo panameño, el ambiente previo al compromiso y los últimos movimientos de la Selección de Panamá. Con reportes en vivo, entrevistas exclusivas y toda la cobertura desde territorio estadounidense, Icaza acerca a la afición todos los detalles de la preparación canalera antes del esperado duelo frente al combinado inglés.
El encuentro representa la última oportunidad para que Panamá sume sus primeros puntos y marque su primer gol en este Mundial 2026, mientras que Inglaterra buscará asegurar el liderato del grupo y llegar con confianza a la fase de eliminación directa. La transmisión contará con una amplia cobertura de TVMAX Deportes, llevando a los aficionados toda la información antes, durante y después del partido.