Mundial 2026 resultado| Colombia vulnera a RD Congo y da el salto a dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los cafeteros lograron imponerse a un elenco congoleño que lució fuerte en defensa.

México/Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con su victoria por 1-0 contra la República Democrática del Congo, en la segunda fecha del Grupo K en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El lateral derecho Daniel Muñoz, a los 76 minutos, anotó su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, que se medirá ante Portugal en Miami el sábado solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.

Como lo hizo contra Uzbekistán en el estadio Azteca la semana pasada, el defensor del Crystal Palace fue la llave que abrió la dura defensa a la que se enfrentaron los cafeteros.

El arquero congoleño Lionel Mpasi había sido el héroe de los leopardos hasta que Muñoz anotó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero.

La RD Congo se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Habla el goleador

El inesperado goleador de Colombia en el Mundial, el lateral Daniel Muñoz, celebró el martes que los cafeteros jugaron como "leones hambrientos" en la victoria 1-0 ante República Democrática del Congo, con la que consiguieron la clasificación a los dieciseisavos.

Tirado al ataque durante todo el juego, el defensor de 30 años marcó el único tanto de un partido muy cerrado en la ciudad mexicana de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K.

"Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, sabíamos que teníamos que ir y comernos la presa", dijo Muñoz en declaraciones después del partido ante una multitud de hinchas colombianos.

El lateral del Crystal Palace inglés ya suma dos anotaciones en el Mundial. El el debut la semana pasada también destrabó el encuentro ante Uzbekistán, que terminó 3-1.

Muñoz es de momento la mejor carta del ataque del equipo Néstor Lorenzo junto a la estrella Luis Díaz, que este martes estuvo cerca de anotar, pero se estrelló con muy buenas respuestas del portero congoleño Lionel Mpasi.

"Acá nada es fácil, nadie le esta regalando nada a nadie, creo que desde el primer momentos salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones", añadió Muñoz.

El próximo sábado en Miami los cafeteros intentarán defender la punta en un partido muy esperado por los hinchas frente al equipo comandado por Cristiano Ronaldo.

"Ahora a pasar página y pensar en lo que es Portugal", sostuvo Muñoz.

"Llevamos dos escalones de ocho y ya vamos paso a paso", añadió en referencia el deseo de los cafeteros de disputar la final de la competencia.