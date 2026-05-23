EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

México, México/La selección de Irán, que tenía previsto inicialmente establecer su campo base en Tucson (Estados Unidos) durante el Mundial 2026, se establecerá finalmente en México con el aval de la FIFA, lo que podría en principio solventar los problemas de las visas de entrada a territorio estadounidense.