Mundial 2026: Tchouaméni se pierde el entrenamiento de Francia antes del duelo ante Irak

Filadelfia, Estados Unidos/El centrocampista Aurélien Tchouaméni no participó en el entrenamiento de la selección francesa este domingo en Filadelfia, a un día de su segundo partido en el Grupo I del Mundial-2026, el lunes contra Irak.

El jugador del Real Madrid "permaneció en el gimnasio para hacer bicicleta y someterse a los cuidados de un fisioterapeuta. Pero no hay motivo de preocupación", indicó la dirección de los vigentes subcampeones del mundo.

Tchouaméni, en principio, será suplente ante los Leones de Mesopotamia, y su puesto sería ocupado por Manu Koné, según lo visto en las últimas sesiones de los Bleus.

Tras vencer 3-1 a Senegal el martes en su entrada en liza, Francia sellará su boleto a dieciseisavos del Mundial si derrota a Irak, que fue goleado 4-1 en su debut por Noruega.