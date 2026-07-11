Mundial 2026 Noruega vs Inglaterra | Estadísticas del primer tiempo partido de cuartos de final

Panamá/La selección de Inglaterra fue la dueña del balón durante los primeros 45 minutos del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, pero no logró traducir ese dominio en una ventaja en el marcador. Noruega, con un planteamiento ordenado y efectivo, aprovechó sus oportunidades para mantener el empate 1-1 al descanso, dejando la eliminatoria completamente abierta.

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Las estadísticas reflejan el control inglés. El conjunto británico registró un 65 % de posesión, completó 343 pases con una sobresaliente efectividad del 95 %, muy por encima de los 145 pases acertados y el 82 % de precisión de Noruega. Además, Inglaterra ejecutó 361 pases en total, mientras que los noruegos contabilizaron 176, confirmando la superioridad inglesa en la circulación del balón.

Sin embargo, Noruega compensó la menor posesión con un juego más directo y una sólida labor defensiva. Ambas selecciones realizaron un número similar de remates (5 para Noruega y 4 para Inglaterra) y repartieron una asistencia cada una en los goles del encuentro. Los escandinavos también destacaron en defensa con 9 despejes y 12 recuperaciones, frente a apenas 1 despeje y 2 recuperaciones de los ingleses.

En otros apartados, Inglaterra generó mayor peligro a balón parado con dos tiros de esquina, mientras que Noruega no consiguió ejecutar ninguno. Los ingleses cayeron en tres ocasiones en fuera de juego, por ninguna de su rival. En cuanto a las faltas, el partido se ha disputado con intensidad, con cinco infracciones de Noruega y tres de Inglaterra, en un choque que promete emociones para la segunda mitad.