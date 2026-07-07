Mundial 2026 | Suiza vs Colombia: Reacciones de Luis Suárez y Néstor Lorenzo luego de la eliminación

Colombia perdió 4-3 en tanda de penales , tras empate sin goles en 120 minutos .

Vancouver, Canadá/El delantero Luis Javier Suárez lamentó este martes la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, al considerar que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo estaba para "mejores cosas".

Colombia perdió 4-3 en tanda de penales, tras empate sin goles en 120 minutos.

"Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas", dijo Suárez en la señal oficial de TV del partido jugado en Vancouver, Canadá.

"Esperemos que esto sea un punto de inflexión" con vistas al futuro, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, que no pudo anotar con la camiseta de la selección colombiana en la Copa del Mundo.

"Inexplicable" -

"Esperemos que sea un cambio... porque ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas y no llegar hasta el último día", dijo Jhon Arias.

"Inexplicable. Infelizmente nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor", siguió el extremo, quien destacó la "ilusión grande" que tenía el plantel cafetero de hacer historia en el Mundial.

"Lo intentamos. Con la cabeza un poco más fría, hicimos un gran Mundial, pero no nos alcanza", agregó.

El lateral derecho Daniel Muñoz consideró que Colombia echó en falta sacar mejor provecho a sus ocasiones en ataque.

"Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores... Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte", declaró el lateral del Crystal Palace.

"No nos ahorramos nada, toda gota de sudor la dimos dentro de la cancha", agregó.

"Falta de gol" condenó a Colombia en el Mundial, dice el DT Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, consideró que la "falta de gol" llevó este martes a la eliminación de su equipo en octavos de final del Mundial 2026, a manos de Suiza en tanda de penales.

Lorenzo, de 60 años, sacó buenas conclusiones sobre el juego de la selección cafetera en el torneo, a pesar de que quedó fuera al caer 4-3 en penales en Vancouver, Canadá, después de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.

"Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol", comentó el técnico en rueda de prensa.

"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", pero "no convertir se paga", agregó.

Con futbolistas como Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Arias (Palmeiras) o Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Lorenzo resaltó la calidad de su plantel, si bien le costó marcar.

"Son jugadores que hacen goles en sus ligas, son goleadores de sus ligas. No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no", dijo.

Tuvo elogios para el portero helvético Gregor Kobel.

"Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante", manifestó Lorenzo.

Consideró que encabezó "un gran proceso", en el que el equipo mostró "identidad" y "entrega absoluta".

¿Qué faltó? "Puntería", insistió.