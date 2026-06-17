Mundial 2026 | Austria 3-1 Jordania todos los goles Grupo J
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/Austria inició con victoria su camino en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a la debutante Jordania en Santa Clara.
Los europeos abrieron el marcador gracias a Romano Schmid al minuto 20.
Ali Olwan empató para los jordanos al 50', manteniendo vivo el partido.
Sin embargo, un autogol de Yazan Al-Arab al 76' volvió a darle la ventaja a Austria.
El veterano Marko Arnautovic selló el triunfo con un penal en el tiempo añadido (90+12').