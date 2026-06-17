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Panamá/Austria inició con victoria su camino en el Mundial 2026 al vencer 3-1 a la debutante Jordania en Santa Clara.

Los europeos abrieron el marcador gracias a Romano Schmid al minuto 20.

Ali Olwan empató para los jordanos al 50', manteniendo vivo el partido.

Sin embargo, un autogol de Yazan Al-Arab al 76' volvió a darle la ventaja a Austria.

El veterano Marko Arnautovic selló el triunfo con un penal en el tiempo añadido (90+12').