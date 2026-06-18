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Panamá/Suiza derrotó 4-1 a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles y quedó muy cerca de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido se destrabó al minuto 74 gracias a una volea de Johan Manzambi. Luego, Rubén Vargas aumentó la ventaja y Manzambi completó su doblete al 90'.

Granit Xhaka selló la goleada desde el punto penal en el tiempo añadido. Emir Mahmic marcó el descuento bosnio, pero no evitó la contundente victoria suiza.