Panamá/Los goles de la victoria de Brasil ante Escocia llevaron la firma de Vinícius Júnior y Matheus Cunha. El atacante del Real Madrid, Vinícius Júnior, fue la gran figura del encuentro al anotar dos veces y encaminar el triunfo de la Canarinha en Miami.

El primer tanto llegó tras un error defensivo escocés que aprovechó Vinícius para definir con el arco vacío. Más tarde, el extremo brasileño volvió a aparecer con un certero cabezazo para ampliar la ventaja. Ya en la segunda mitad, Matheus Cunha sentenció el partido con el 3-0 definitivo luego de una brillante acción colectiva iniciada por Bruno Guimarães.

Resumen de goleadores

⚽ Vinícius Júnior – 2 goles

⚽ Matheus Cunha – 1 gol

Gracias a estos tantos, Brasil avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo C.

Fuente: AFP