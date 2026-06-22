Panamá/Adalberto "Coco" Carrasquilla no estará en el BMO Field de Toronto este martes. El técnico de la sele, Thomas Christiansen, confirmó en declaraciones a Ricardo Icaza, enviado especial de TVN/TVMAX en Toronto, que el mediocampista de Pumas UNAM no se recuperó a tiempo y queda descartado para el duelo ante Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Con información de Ricardo Icaza