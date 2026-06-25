Panamá/Desde la Gran Manzana, Ricardo Icaza llevará todos los detalles de la última presentación de la selección de Panamá en el torneo, con reportes en vivo, entrevistas y el ambiente que rodea al equipo canalero.

Aunque Panamá ya quedó eliminada de la competencia tras sus dos primeras presentaciones, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen buscará despedirse con una actuación positiva cuando enfrente este sábado a Inglaterra, en el cierre de la fase de grupos del Grupo L.

TVMAX Deportes estará presente con una cobertura completa para llevar a la afición panameña toda la información desde territorio estadounidense.