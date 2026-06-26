Uruguay fue eliminado del Mundial 2026 en fase de grupos tras caer 1-0 ante España, en una noche desastrosa para el arquero Fernando Muslera, quien erró un remate débil que se convirtió en el gol del partido.

Panamá/Muslera pidió salir en el entretiempo y fue sustituido por Sergio Rochet, mientras la afición abucheaba al equipo y coreaba "Cabo Verde" en burla.

La derrota se suma a la temprana eliminación de Catar 2022 y se vio empañada por la expulsión de Agustín Cannobio y rumores de una rebelión en el vestidor contra el técnico Marcelo Bielsa. La desesperación uruguaya fue evidente en el segundo tiempo, con un juego agresivo y lleno de faltas, pero sin lograr remontar. España, en cambio, avanzó como líder del Grupo H y extendió su racha invicta a 34 partidos.