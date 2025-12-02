Aitana Bonmatí se somete a una operación. ¿Qué pasará ahora con la ganadora del Balón de Oro?

La jugadora del Barcelona y de la Selección Femenina de España emitió un mensaje tras finalizar el procedimiento quirúrgico.

España/La centrocampista del Barcelona y la selección española, Aitana Bonmatí, triple ganadora del Balón de Oro, se perderá el resto de temporada por una fractura en el peroné, reveló este martes la entidad catalana.

"La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo", indicó en un comunicado.

"El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses", agregó la nota del club azulgrana, por lo que estará fuera de los terrenos de juego hasta finales de la presente campaña.

"Y esta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego. Ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día", escribió Bonmatí en un mensaje en la red social Instagram junto a un foto en la que aparece recién operada.

"Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene, convencida de que será un aprendizaje", añadió.

Aitana se lesionó durante el entrenamiento del domingo con la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde la selección preparaba la vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes ante Alemania, después de empatar sin goles en Kaiserslautern.

Trayectoria

Aitana Bonmatí nació el 18 de enero de 1998 en Sant Pere de Ribes, Cataluña (España) .

nació el en . Comenzó a jugar al fútbol en clubes locales : pasó cuatro años en su primer club, luego jugó dos años en el club CF Cubelles .

: pasó cuatro años en su primer club, luego jugó dos años en el club . A los 14 años ingresó en la cantera del FC Barcelona — la famosa "La Masia" — incorporándose a las categorías juveniles.

ingresó en la cantera del — la famosa — incorporándose a las categorías juveniles. Durante su etapa juvenil ganó la Liga Juvenil catalana en 2013 y 2014, y la Copa Cataluña en 2013.

Ascenso al primer equipo y consolidación en el club

A los 17 años fue promovida al equipo B de Barcelona, y en la temporada 2015–16 fue clave para que el equipo B ganara su primer título de liga en la segunda división española.

fue promovida al equipo B de Barcelona, y en la temporada 2015–16 fue clave para que el equipo B ganara su primer título de liga en la segunda división española. Ese mismo año hizo su debut con el primer equipo (en la Copa). En 2016 pasó definitivamente al primer equipo de Barcelona.

Su temporada de despegue fue la 2018–19: se consolidó como titular, con buenas estadísticas de goles y asistencias, y fue reconocida como jugadora catalana del año.

Éxitos con FC Barcelona

Aitana ha sido pieza clave del Barcelona femenino durante varios años, contribuyendo a una era de éxitos sin precedentes:

Ha ganado múltiples títulos de liga (Liga F), Copa de la Reina, Supercopa, Copas de Catalunya y campeonatos europeos con el club.

de con el club. Concretamente, su palmarés incluye — entre muchos otros — 6 títulos de liga (desde 2019/20 hasta 2024/25), varias Copas de la Reina , además de — al menos — 3 títulos de la UEFA Women's Champions League .

(desde 2019/20 hasta 2024/25), varias , además de — al menos — 3 títulos de la . Fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) en la final de Champions League cuando Barcelona ganó su primera Champions en 2021 .

(MVP) en la cuando ganó su primera Champions en . En la temporada 2022–23 tuvo una actuación estelar: con 18 goles y 20 asistencias, asumió responsabilidades ofensivas clave ante las lesiones de otras jugadoras, lo que le valió numerosos premios individuales y ayudó al club a ganar la liga, la Champions y otros títulos.

Carrera internacional con España

Representó a las selecciones juveniles de España (sub-17, sub-19, sub-20), ganando campeonatos europeos juveniles: ganó la Euro Sub-17 (2015) y la Euro Sub-19 (2017).

(sub-17, sub-19, sub-20), ganando campeonatos europeos juveniles: ganó la (2015) y la (2017). Debutó con la selección absoluta en noviembre de 2017 , en un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

, en un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Fue pieza clave en la selección que ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023; allí recibió el premio de la "Golden Ball" a la mejor jugadora del torneo.

Reconocimientos individuales y estatus mundial

En los últimos años, Aitana ha trascendido del éxito de club al reconocimiento mundial:

En 2023 ganó el Balón de Oro Femenino , el The Best FIFA Women's Player y el premio de la UEFA como Jugadora del Año .

ganó el , el y el premio de la como . En 2024 repitió el Balón de Oro y además se convirtió en la primera futbolista en ganar el Laureus World Sports Award for Sportswoman of the Year .

repitió el Balón de Oro y además se convirtió en la primera futbolista en ganar el . En 2025 obtuvo su tercer Balón de Oro consecutivo — un hito histórico — consolidando su estatus como una de las mejores, si no la mejor, jugadora del fútbol femenino mundial.

