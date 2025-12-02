Panamá presenta selección para Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward 2025

Felipe Baloy, director técnico de la selección panameña, escogió a 20 jugadores para integrar al equipo panameño que será el anfitrión del certamen.

Panamá/Felipe Baloy, entrenador de la Selección Sub-19 Masculina de Panamá, ya tiene sus elegidos para afrontar el próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a realizarse del 5 al 11 de diciembre en Ciudad de Panamá.

Baloy llamó a un total de 20 jugadores que buscarán hacer historia en suelo patrio y conquistar por primera vez un torneo masculino de la categoría Sub-19 de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF).

Panamá Sub-19 quedó ubicado en el grupo A y estará disputando todos sus partidos de la ronda de grupos en el COS Sports Plaza.

Te puede interesar: Panamá realiza su trabajo para Torneo UNCAF Sub-19 FIFA Forward 2025

Su debut está programado para este viernes 5 de diciembre cuando se mida a su similar de Cuba en un partido programado para las 3:00 p.m.

Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3:00 p.m.

Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3:00 p.m.

Te puede interesar: Clásico del Caribe Panamá 2025| Así fue el sorteo de los carriles para el magno evento hípico

La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el COS Sports Plaza.

Panamá viene de quedar subcampeón en la pasada edición del Torneo Sub-19 UNCAF, realizado el año pasado en Honduras, donde cayó en penales en la final ante Guatemala.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Lista de convocados

Porteros

Alberto Ruiz - Tauro FC

Luis Lasso - UMECIT FC

Defensas

Josimar Palacios - Sporting SM

Yassir Gordón - Tauro FC

Oliver Campos - Alianza FC

Joseph Hidalgo - Alianza FC

Joseph Pacheco - CD Plaza Amador

Te puede interesar: Luis Mejía | Así celebró el panameño su título en Uruguay

Volantes

Klissman De Gracia - Veraguas United

Kadir Álvarez - Sporting SM

Ernesto Gómez - CD Universitario

Edmilson González - Herrera FC

Anthony Perea - Tauro FC

Estevis López - Academia Costa del Este

Ángel James - Sporting SM

Adrián Pineda - San Francisco FC

Moisés Richards - Sporting SM

Delanteros

Mijahir Jiménez - NY Red Bulls II (USA)

Josué Vergara - Tauro FC

Abraham Altamirano - CA Independiente

Simao Garcés - San Francisco FC

DT: Felipe Baloy

Calendario de Panamá

Panamá vs Cuba

Fecha: 5 de diciembre

5 de diciembre Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Sede: COS Sports Plaza

Panamá vs Nicaragua

Fecha: 7 de diciembre

7 de diciembre Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Sede: COS Sports Plaza

Panamá vs Honduras

Fecha: 9 de diciembre

9 de diciembre Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Sede: COS Sports Plaza

Jornada final

Fecha: 11 de diciembre

Información de FPF