Panamá presenta selección para Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward 2025
Felipe Baloy, director técnico de la selección panameña, escogió a 20 jugadores para integrar al equipo panameño que será el anfitrión del certamen.
Panamá/Felipe Baloy, entrenador de la Selección Sub-19 Masculina de Panamá, ya tiene sus elegidos para afrontar el próximo Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a realizarse del 5 al 11 de diciembre en Ciudad de Panamá.
Baloy llamó a un total de 20 jugadores que buscarán hacer historia en suelo patrio y conquistar por primera vez un torneo masculino de la categoría Sub-19 de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF).
Panamá Sub-19 quedó ubicado en el grupo A y estará disputando todos sus partidos de la ronda de grupos en el COS Sports Plaza.
Te puede interesar: Panamá realiza su trabajo para Torneo UNCAF Sub-19 FIFA Forward 2025
Su debut está programado para este viernes 5 de diciembre cuando se mida a su similar de Cuba en un partido programado para las 3:00 p.m.
Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3:00 p.m.
Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3:00 p.m.
Te puede interesar: Clásico del Caribe Panamá 2025| Así fue el sorteo de los carriles para el magno evento hípico
La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el COS Sports Plaza.
Panamá viene de quedar subcampeón en la pasada edición del Torneo Sub-19 UNCAF, realizado el año pasado en Honduras, donde cayó en penales en la final ante Guatemala.
El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Lista de convocados
Porteros
- Alberto Ruiz - Tauro FC
- Luis Lasso - UMECIT FC
Defensas
- Josimar Palacios - Sporting SM
- Yassir Gordón - Tauro FC
- Oliver Campos - Alianza FC
- Joseph Hidalgo - Alianza FC
- Joseph Pacheco - CD Plaza Amador
Te puede interesar: Luis Mejía | Así celebró el panameño su título en Uruguay
Volantes
- Klissman De Gracia - Veraguas United
- Kadir Álvarez - Sporting SM
- Ernesto Gómez - CD Universitario
- Edmilson González - Herrera FC
- Anthony Perea - Tauro FC
- Estevis López - Academia Costa del Este
- Ángel James - Sporting SM
- Adrián Pineda - San Francisco FC
- Moisés Richards - Sporting SM
Delanteros
- Mijahir Jiménez - NY Red Bulls II (USA)
- Josué Vergara - Tauro FC
- Abraham Altamirano - CA Independiente
- Simao Garcés - San Francisco FC
DT: Felipe Baloy
Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026| Los Santos presenta rotación abridora 'de terror' para el campeonato nacional
Calendario de Panamá
Panamá vs Cuba
- Fecha: 5 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Sede: COS Sports Plaza
Panamá vs Nicaragua
- Fecha: 7 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Sede: COS Sports Plaza
Panamá vs Honduras
- Fecha: 9 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Sede: COS Sports Plaza
Jornada final
Fecha: 11 de diciembre
Información de FPF