Panamá realiza su trabajo para Torneo UNCAF Sub-19 FIFA Forward 2025

Panamá/Un grupo de jugadores lleva a cabo un proceso de preparación que tiene como propósito integrar la selección que representará a Panamá en el Torneo UNCAF Sub-19 FIFA Forward 2025.

El equipo realiza sus entrenamientos en el Yappy Park de Brisas del Golf Norte bajo la dirección del técnico Felipe Baloy.

"Contento de poder continuar trabajando con estas categorías a nivel de selección", expresó Baloy quien dirigió a la Selección Sub-20 de Panamá en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 donde se quedó con la medalla de plata.

"Hemos encontrado un grupo de de jugadores que tienen mucha capacidad", comentó.

Baloy está acompañado por Wess Torres, quien se desempeña como asistente. Se espera que, en los próximos días, den a conocer la lista de los seleccionados para el certamen que se realizará del 5 al 11 de diciembre en la ciudad de Panamá.

"Estamos conscientes de que el tiempo no es nuestro nuestro aliado, pero confiamos en el trabajo", afirmó Baloy.

Lista de convocados

Porteros

Luis Lazzo - Umecit FC

Xander Miranda - CD Plaza Amador

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

Ricardo Castillo - Dep Árabe Unido

Defensas

Jean Castillo- CA Independiente

Oscar Wilson - Sporting SM

Irving Vega - San Francisco FC

Oliver Campos - Alianza FC

Joseph Hidalgo - Alianza FC

Jesús Salazar - Dep Árabe Unido

Josimar Palacios - Sporting SM

Gerardo Mosquera - Alianza FC

Abdiel Cedeño - Águilas de la U

Joseph Pacheco - CD Plaza Amador

Josué Wood - San Francisco FC

Alexander Julio - CD Plaza Amador

Volantes

Edgardo Tovares - CD Plaza Amador

Aníbal Collymore - Dep Árabe Unido

Jair Navarro - Alianza FC

Edmilson González - Herrera FC

Ernesto Gómez - CD Universitario

Estevis López - Academia Costa del Este

Klissman De Gracia - Veraguas FC

Adrián Pineda - San Francisco FC

Kadir Álvarez - Sporting SM

Simao Garcés - San Francisco FC

Ángel James - Sporting SM

Anthony Perea - Tauro FC

Emmanuel Silvera - Chabot College (USA)

Alexis Castillo - Sporting SM

Carlos Rodríguez - Alianza FC

Delanteros

Josué Vergara - Tauro FC

Abraham Altamirano - CA Independiente

Moisés Richards - Sporting SM

El torneo

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19, llega a Panamá.

La competición se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, en la ciudad de Panamá.

La Selección Sub-19 de Panamá, finalista en la pasada edición del 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para poder conquistar su primer título de su historia en un Torneo Sub-19 UNCAF.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Las selecciones participantes son: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y los invitados Cuba y Puerto Rico.

Grupos y calendario

La Selección Panamá Sub-19 quedó ubicada en el grupo A junto a las selecciones de Honduras, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B están Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.

La escuadra panameña, que será liderada por el DT Felipe Baloy, debutará el próximo viernes 5 de diciembre ante la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.

Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.

Todos los partidos de la ronda de grupos de la selección Panamá Sub-19 se jugarán en el COS Sports Plaza.

La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Luego del Torneo UNCAF Sub-19 2025, el elenco panameño estará preparándose para el próximo Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, a jugarse del 25 de julio al 9 de agosto de 2026, en una sede por definir.

La competición contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El Premundial Sub-20, además de otorgar cuatro cupos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, también servirá como clasificatorio a los próximo Juegos Olímpicos de Verano 2028.

