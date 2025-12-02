Clásico del Caribe Panamá 2025| Así fue el sorteo de los carriles para el magno evento hípico

Los ejemplares ya tienen la posición en la que partirán para esa carrera y para los demás eventos de la Serie Hípica del Caribe que se realizará el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

Panamá/Los participantes de la versión 57 del Clásico Internacional del Caribe ya tienen sus carriles para esa prueba tras el sorteo que se realizó este martes en el Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón en la ciudad de Panamá.

Un total de ocho ejemplares correrán en ese clásico cuya distancia es de 1800 metros (9 furlongs) y el premio a repartir está valorado en 350,000.00 dólares. A continuación mostramos en qué carril partirán luego de la realización del sorteo:

'Sol Catire Bello' (PAN) 'Lodyto Race' (MEX) 'Radiólogo' (PUR) 'Escapada' (PAN) 'Brigo' (PAN) 'Aryna' (PAN) 'Cholo Moon' (PAN) 'Sol Auyan Tepuy' (PAN)

El Clásico Internacional del Caribe es el evento insignia de la Serie Hípica del Caribe la que se compone de un total de seis pruebas. Durante el proceso también se sortearon los carriles de esas carreras los que detallamos a continuación:

Copa Confraternidad del Caribe (Machos)

'Burlao' (DOM) 'Spectacular Winner' (PAN) 'Rise Up' (PAN) 'Blackrock' (PAN) 'Indy Moon' (PAN) 'Conspirado'r (PUR) 'El Rojo' (PAN) 'Teucro' (PAN)

Distancia: 2000 metros. Premio: 150,000.00 dólares

Copa Invitacional de Importados

'Tuto Babe' (EEUU) 'Takao' (EEUU) 'Eddie Felson' (EEUU) 'Sargent Lee' (EEUU) 'Imperante' (EEUU) 'Eagle In Love' (EEUU) 'Forest Gump' (ARG) 'Roaring Justice' (EEUU) 'Upstanding' (EEUU)

Distancia: 2000 metros. Premio: 70,000.00 dólares

Copa Velocidad del Caribe

'Ended' (MEX) 'Royal Smile' (PAN) 'Nevado' (PAN) 'Mocita Bonita' (PAN) 'Infinity Point' (PAN) 'Dandy del Peligro' (PAN)

Distancia: 1200 metros. Premio: 65,000.00 dólares

Copa Dama del Caribe

'Kiara Karita' (PAN) 'Carabina' (PAN) 'Sabalenka' (PAN) 'Romelier' (PAN) 'Sol Paso la Reina' (PAN) 'Cuñadita' (ECU) 'Lady DNA' (PAN)

Distancia: 1700 metros. Premio: 65,000.00 dólares

Copa Confraternidad del Caribe (Damas)

'Cariatide' (PAN) 'My Sharona' (PAN) 'Jaque Doble' (PAN) 'Dejanira' (PAN) 'Solita' (PAN) 'Wonder Lady' (PAN)

Distancia: 1700 metros. Premio: 100,000.00 dólares

En el sorteo estaban presentes el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, y directivos vinculados a la organización de la actividad como el vicepresidente del comité organizador, Carlos de Oliveira, y el presidente de la Confederación Hípica del Caribe, José Zajía.

La Serie Hípica del Caribe 2025 se realizará el domingo 7 de diciembre y será 'el plato fuerte' de un fin de semana activo en el Hipódromo Presidente Remón. Un día antes, el sábado 6, se correrá el Clásico Día de la Madre y en la jornada debutarán los aprendices graduados en la promoción 2025 de la Academia de Jinetes Laffit Pincay Jr.

Para la serie caribeña, se abrirán las puertas del hipódromo al público el domingo a las 10:00 a.m.

Concepto

La Serie Hípica del Caribe es la competencia ecuestre más importante del Caribe y Latinoamérica para purasangres criollos de la región. Está organizada por la Confederación Hípica del Caribe (CHC).

La prueba central es el Clásico Internacional del Caribe — un 'derby' para caballos de tres años nacidos en países miembros.

Además del Clásico, la serie incluye otras carreras clásicas tradicionales como:

Copa Confraternidad del Caribe

Copa Dama del Caribe

Copa Velocidad del Caribe

Copa Invitacional de Importados (para caballos importados que compiten en países miembros)

Desde 2021 se añadió la Copa Confraternidad de Yeguas del Caribe para yeguas adultas.

Así la Serie no es solo una carrera, sino un festival hípico con varias pruebas, para distintas categorías de caballos.