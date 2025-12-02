NBA resultados| Suns le bajan el ímpetu a los Lakers de LeBron James y Luka Doncic

Phoenix le propinó su quinta derrota de la temporada al equipo de Los Ángeles.

Estados Unidos/Los Phoenix Suns tuvieron una noche perfecta este lunes en el Cryptocom Arena (Los Ángeles) al imponerse 125-108 sobre Los Ángeles Lakers detrás de 33 puntos del alero Dillon Brooks.

A continuación las tres escenas más relevantes de la jornada de la NBA:

- Gillespie anota ocho triples, LeBron extiende racha -

Anotando 17 de sus 39 intentos de larga distancia, incluidos ocho de Collin Gillespie, los Phoenix Suns cumplieron con el objetivo de imponerse sobre unos Lakers que se vieron faltos de energía en su propia cancha.

"Encontramos el ritmo temprano en el partido", destacó Gillespie. "Hablamos sobre mantener el mismo nivel todas las noches, cada partido es una lección y tenemos una racha importante de juegos por venir".

Los Suns dominaron la zona pintada 54-46 y completaron 35 asistencias contra 18 de los Lakers.

La mala noticia para el cuadro de Arizona fue la lesión de Devin Booker, quien abandonó el partido con molestias musculares.

Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, fue una de varias celebridades presentes en la histórica instalación.

Por los Lakers, LeBron James disputó 32 minutos en los que anotó 10 unidades, suficiente para extender la racha a 1.297 partidos consecutivos anotando en doble dígitos.

El esloveno Luka Doncic fue el máximo anotador del partido con 38 unidades siendo la principal fuente de ataque del equipo dirigido por JJ Redick.

Los angelinos sufren su quinta derrota de la temporada acompañada de 15 triunfos en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

- Wizards remontan y agudizan la crisis de los Bucks -

Los Washington Wizards se impusieron 129-126 sobre los Milwaukee Bucks en el Capital One Arena (Washington) gracias a un robo y una volcada de Bilal Coulibaly con 5,4 segundos en el cuarto período.

El cuadro capitalino ha ganando dos de los últimos tres partidos después de una racha de 14 derrotas consecutivas.

"El esfuerzo defensivo fue muy bueno", dijo Khris Middleton. "Hemos aprendido de otros partidos en los que no conseguimos el resultado, debemos seguir creciendo".

En el tercer cuarto, los Bucks alcanzaron a liderar 81-65 pero rápidamente vieron como la ventaja se evaporaba antes del final del tercer cuarto.

Por los Bucks, Kevin Porter Jr. marcó 30 puntos y fue el máximo anotador mientras que el griego Giannis Antetokounmpo tuvo una línea final de 26 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

Milwaukee ha perdido ocho de sus últimos diez partidos y se ubica en la undécima posición en la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

- Davis y Flagg lideran a los Mavericks sobre los Nuggets -

Anthony Davis (32) y el novato Cooper Flagg (24) se combinaron para anotar 56 puntos en la victoria 131-121 de los Dallas Mavericks sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena (Colorado).

Flagg, de 18 años y primera selección en el draft del 2025, promedia 16,7 puntos, 6,6 rebotes y 3,5 asistencias en sus primeros 20 partidos en la NBA.

"La NBA es una liga de rachas y sabíamos que tendríamos la nuestra", comentó el escolta, Ryan Nembhard. "Queremos seguir agresivos, tenemos buenos jugadores y debemos encontrarlos en la mejor posición".

Los Mavs superaron un déficit de 17 puntos gracias a una racha de 13-4 para finalizar el partido que vio a Denver fallar 11 lanzamientos de manera consecutiva.

Pese a la derrota, el serbio Nikola Jokic terminó el partido con un triple doble de 29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias.