Alexia Putellas| Estrella del fútbol femenino vivió los terremotos en Venezuela. ¿Cómo están ella y su familia?

La dos veces ganadora del Balón de Oro se encuentra en el terretorio venezolano con su familia, por lo que fue sorprendida por los sismos.

Venezuela/La futbolista española Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), dijo estar "a salvo en Caracas", después de los dos devastadores terremotos en Venezuela, un país al que había viajado para cumplir con un programa benéfico y formativo de su fundación.

"Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", escribió Putellas en Instagram este jueves.

La futbolista catalana de 32 años participaba en Venezuela en actos de su fundación Eleven.

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Putellas fue noticia también en las últimas horas en España por su futuro, ya que estaría de cerrar su incorporación al London City Lionesses de Inglaterra, según avanzaron medios deportivos.

Actualmente se encuentra sin equipo para la próxima temporada, después de dar por concluida en mayo su etapa de catorce años en el FC Barcelona, con el que ganó treinta títulos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones europeas y diez Ligas F españolas.

Los potentes sismos en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en la población, tanto en la región La Guaira, la más afectada, como en la capital Caracas.

El balance de víctimas mortales, actualmente de al menos 164, es todavía muy incierto.