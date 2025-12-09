¡Impacto en el fútbol argentino! Allanan sedes de AFA y cuatro clubes en investigación por supuesto lavado de dinero
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional.
Buenos Aires, Argentina/La justicia argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informó una fuente policial a la AFP.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional, y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la fuente policial.
Información en desarrollo