¡Impacto en el fútbol argentino! Allanan sedes de AFA y cuatro clubes en investigación por supuesto lavado de dinero

Buenos Aires, Argentina/La justicia argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación a una financiera por supuesto lavado de dinero, informó una fuente policial a la AFP.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional, y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la fuente policial.

Información en desarrollo