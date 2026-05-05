Champions League Arsenal vs Atlético Madrid | Bukayo Saka abrió el marcador, estadísticas del primer tiempo

Panamá/El Arsenal está imponiendo condiciones en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League y se marcha al descanso con ventaja de 1-0 sobre el Atlético de Madrid, gracias a un gol de Bukayo Saka al minuto 44 en el Emirates Stadium.

Los dirigidos por Mikel Arteta fueron ampliamente superiores durante la primera mitad, reflejando su dominio tanto en el marcador como en las estadísticas del encuentro.

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Los Gunners registraron un 68% de posesión del balón, controlando el ritmo del partido frente a un Atlético que apenas tuvo un 32% de tenencia y sufrió para salir de su campo.

En ataque, el cuadro inglés generó mucho más peligro con 7 remates totales, por solo 2 del Atlético, además de colocar 2 disparos a puerta, mientras que los españoles no lograron exigir al guardameta rival con ningún tiro entre los tres palos.

La superioridad ofensiva del Arsenal también quedó reflejada en el apartado de goles esperados (xG), donde los londinenses acumularon 0.95, comparado con apenas 0.15 del Atlético de Madrid, evidencia del poco peso ofensivo mostrado por el conjunto colchonero.

Además, el equipo inglés creó la única gran ocasión clara del partido hasta ahora y ganó 3 tiros de esquina, manteniendo constante presión sobre la zaga visitante.

En circulación de balón, Arsenal mostró mucha precisión con un impresionante 89% de efectividad en pases tras completar 276 de 309 intentos, mientras que el Atlético tuvo un 79% con 114 pases acertados de 145.

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Otro dato que refleja el dominio local fueron los 10 toques en el área rival del Arsenal, frente a 6 del Atlético, así como sus 81% de precisión en pases en el último tercio del campo, consolidando su superioridad territorial.

Defensivamente, aunque el Atlético ganó más duelos individuales (23 contra 15), se vio obligado a despejar en 11 ocasiones, casi el doble de las 6 del Arsenal, señal clara de la presión ofensiva inglesa.

Con este resultado parcial, el Arsenal mantiene la ventaja en una eliminatoria de alta tensión y está dando un paso importante rumbo a la final de la Champions League, mientras que el Atlético necesitará una reacción inmediata en el segundo tiempo si quiere seguir con vida en la serie.

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