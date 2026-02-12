Atlético Madrid vs Barcelona Copa del Rey | Alineaciones confirmadas
Griezmann y Julián Álvarez desafían la magia de Lamine Yamal en un Metropolitano que busca al primer finalista de Copa.
El Cívitas Metropolitano se viste de gala para recibir el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El "Cholo" Simeone y el conjunto azulgrana han revelado sus cartas, presentando alineaciones que mezclan la jerarquía de sus capitanes con la explosividad de las nuevas estrellas del mercado de 2026.
ATLÉTICO DE MADRID: EL "SPIDER-MAN" Y LOOKMAN AL ATAQUE
Simeone apuesta por un bloque sólido pero con una velocidad endiablada en las bandas. La gran novedad es la presencia de Ademola Lookman acompañando a la dupla de oro.
- Portería: El argentino Juan Musso toma la responsabilidad bajo los tres palos.
- Defensa: Una línea de cuatro con Nahuel Molina y Marc Pubill (una de las sensaciones de la temporada) en los laterales, escoltados por el muro de Dávid Hancko y Matteo Ruggeri.
- Mediocampo: El capitán Koke Resurrección llevará los hilos junto al incansable Marcos Llorente. Por las bandas, la garra de Giuliano Simeone y el desequilibrio de Lookman.
- Delantera: El ataque más temido de Europa con Antoine Griezmann y Julián "La Araña" Álvarez.
FC BARCELONA: LAMINE Y OLMO LIDERAN EL SUEÑO CULÉ
El conjunto visitante llega con una propuesta ofensiva, confiando en la nueva guardia de La Masía y la seguridad de Joan García en el arco.
- Portería: Joan García se consolida como el guardián de la Copa.
- Defensa: Juventud y experiencia con Pau Cubarsí y Eric García en el eje central, flanqueados por la potencia de Jules Koundé y Alejandro Balde.
- Mediocampo: Frenkie de Jong porta la cinta de capitán en un rombo donde Marc Casadó pondrá el equilibrio y Fermín López la llegada desde segunda línea.
- Delantera: Un tridente de lujo con la magia de Dani Olmo, el olfato de Ferran Torres y la gran amenaza mundial: Lamine Yamal