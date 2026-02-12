Atlético Madrid vs Barcelona Copa del Rey | Alineaciones confirmadas

Griezmann y Julián Álvarez desafían la magia de Lamine Yamal en un Metropolitano que busca al primer finalista de Copa.

Panamá/El Cívitas Metropolitano se viste de gala para recibir el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El "Cholo" Simeone y el conjunto azulgrana han revelado sus cartas, presentando alineaciones que mezclan la jerarquía de sus capitanes con la explosividad de las nuevas estrellas del mercado de 2026.

ATLÉTICO DE MADRID: EL "SPIDER-MAN" Y LOOKMAN AL ATAQUE

Simeone apuesta por un bloque sólido pero con una velocidad endiablada en las bandas. La gran novedad es la presencia de Ademola Lookman acompañando a la dupla de oro.

Portería: El argentino Juan Musso toma la responsabilidad bajo los tres palos.

El argentino toma la responsabilidad bajo los tres palos. Defensa: Una línea de cuatro con Nahuel Molina y Marc Pubill (una de las sensaciones de la temporada) en los laterales, escoltados por el muro de Dávid Hancko y Matteo Ruggeri .

Una línea de cuatro con y (una de las sensaciones de la temporada) en los laterales, escoltados por el muro de y . Mediocampo: El capitán Koke Resurrección llevará los hilos junto al incansable Marcos Llorente . Por las bandas, la garra de Giuliano Simeone y el desequilibrio de Lookman .

El capitán llevará los hilos junto al incansable . Por las bandas, la garra de y el desequilibrio de . Delantera: El ataque más temido de Europa con Antoine Griezmann y Julián "La Araña" Álvarez.

FC BARCELONA: LAMINE Y OLMO LIDERAN EL SUEÑO CULÉ

El conjunto visitante llega con una propuesta ofensiva, confiando en la nueva guardia de La Masía y la seguridad de Joan García en el arco.