Atlético Madrid vs Barcelona resultado: Los catalanes cada vez más cerca del título de liga

Se juega la jornada 30 de la Liga Española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 30 de LaLiga tras imponerse como visitante 1-2 al Atlético de Madrid en un duelo vibrante que puede marcar el rumbo del campeonato.

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El conjunto colchoneros comenzó mejor el partido y logró abrir el marcador al minuto 39 gracias a Giuliano Simeone, quien aprovechó una jugada ofensiva para poner en ventaja a los locales y hacer explotar el estadio.

Sin embargo, la reacción del Barcelona fue inmediata. Apenas tres minutos después, al 42’, Marcus Rashford igualó el compromiso con una definición certera, devolviendo la calma al equipo azulgrana antes del descanso.

El partido cambió radicalmente en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando el Atlético de Madrid se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Nicolás González al 45+7, una acción que condicionó el desarrollo del complemento.

Con superioridad numérica, el Barcelona tomó el control del balón y buscó con insistencia el gol de la victoria. Fue hasta el minuto 87 cuando apareció su goleador, Robert Lewandowski, quien definió con categoría para sellar el 1-2 definitivo y desatar la celebración culé.

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Este triunfo representa un paso gigante para el Barcelona en su camino hacia el título de LaLiga, ya que alcanza los 76 puntos, ampliando su ventaja en la cima de la tabla. Por su parte, el Real Madrid dejó escapar una oportunidad importante tras caer más temprano 2-1 ante el RCD Mallorca, quedándose con 69 unidades, a siete puntos de distancia.

Con este panorama, el Barcelona queda cada vez más cerca de conquistar LaLiga, consolidando su liderato en un tramo decisivo de la temporada donde cada punto puede ser determinante en la lucha por el campeonato.

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