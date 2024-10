Balón de Oro 2024: Brasil eleva su voz tras conocer derrota de Vinicius en la premiación

Brasil/El Balón de Oro ganado por el mediocampista español Rodri este lunes en París cayó muy mal en Brasil, que estaba ilusionado con que el atacante Vinicius Jr conquistara el prestigioso premio.

"Esperé todo el año para que Vini Jr fuera reconocido merecidamente como el mejor jugador de la actualidad. ¿Y ahora vienen a decirme que el Balón de Oro no es para él?", dijo la delantera brasileña Marta en un video en su cuenta de Instagram.

"¿Qué Balón de Oro es ese? ¿Qué Balón de Oro es ese? No, se acabó", dijo molesta la llamada "Reina del fútbol", dueña de un Balón de Oro y cinco premios a la mejor jugadora de la FIFA.

En el país del fútbol se daba por hecho que el atacante de la Seleção, quien no asistió a la gala, boicoteada por su club, se quedaría con la afamada distinción individual tras su destacada temporada con el Real Madrid.

Desde que Kaka lo ganó en 2007, hace ya 17 años, ningún brasileño ha vuelto a subirse al escalón más alto del balompié mundial. Neymar lo rozó en dos ocasiones (2015 y 2017) al quedarse con el Balón de Bronce.

Pero Rodri, del Manchester City, quebró las ilusiones de un Brasil distanciado de la Canarinha y donde no pocos cuestionan la calidad de la generación actual de futbolistas.

En las redes sociales del gigante latinoamericano eran tendencia "Vini" y "Racismo", mencionado por muchos como supuesta razón para no premiar al extremo negro de la Canarinha, que ha hecho de la lucha contra la discriminación racial una de sus banderas.

"Desde pequeño nuestra madre nos dice: hijo, por ser negro tienes que ser el doble de bueno. Luego, unos años más tarde, pensé: ¿cómo puedes hacerlo el doble de bien si llegas al menos cien veces tarde?", escribió la atacante brasileña Ludmila Silva en un mensaje en X, citando una canción de la agrupación de rap Racionais MC's.

El apoyo de brasileños a Vinicius se hizo sentir también en la alfombra roja de la premiación, en el Teatro de Chatelet de París.

El famoso influencer Luva de Pedreiro exhibió una camiseta de la selección brasileña con el número 7 y el nombre Vini Jr en la espalda.

"Tienen que respetar (...) es el mejor del mundo y punto", dijo en una transmisión del youtuber estadounidense IShowSpeed.

Antes de la ceremonia

Tras el desfile de estrellas sobre la alfombra roja, salvo las del Real Madrid, la élite del fútbol se sentó en las gradas del teatro ubicado en el centro de la capital francesa, desde en que ejercen como maestros de ceremonias el exjugador Didier Drogba y la presentadora Sandie Hérbiert.

Pero el boicot madrileño fagocita el evento.

"No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así", reaccionó Luis De la Fuente, el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

La organización afirmó a la AFP que "ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado".