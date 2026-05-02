El Barcelona busca la final de Champions en el regreso de Aitana Bonmatí

El equipo azulgrana recibe a las alemanas en la vuelta de la semifinal del máximo torneo continental de clubes, tras el 1-1 cosechado en la ida en Múnich.

Barcelona, España/El Barcelona femenino busca el domingo su sexta final de Champions consecutiva frente al Bayern Munich con la vuelta de las tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, tras estar de baja los últimos meses por lesión.

El equipo azulgrana recibe a las alemanas en la vuelta de la semifinal del máximo torneo continental de clubes, tras el 1-1 cosechado en la ida en Múnich.

El Barça, finalista el pasado año (derrotado 1-0 por el Arsenal), encara el encuentro con la ventaja anímica de jugar en el Camp Nou y la vuelta de Bonmatí.

La jugadora azulgrana ha sido incluida en la convocatoria para el partido, cinco meses después de ser operada de una fractura del peroné izquierdo.

"Es muy positivo tenerla disponible, muy positivo tenerla en el banquillo por si la necesitamos", dijo el entrenador del Barcelona, Pere Romeu, a Catalunya Radio.

"En estos entrenamientos Aitana ha demostrado que puede disponer de minutos", añadió el técnico azulgrana.

El Barça, con la Liga F ya en el bolsillo, está completamente enfocado en este partido y ha contado con más tiempo de preparación que con respecto a la ida.

Entonces, el equipo azulgrana venía de una fecha liguera entre semana, en la que se proclamó campeón, y apenas pudo preparar el encuentro contra el Bayern.

"Haremos un gran partido"

"Estos días nos sirven para analizar bien el partido, qué cosas hicimos bien del otro, qué cosas podemos mejorar y en eso estamos", dijo la delantera Salma Paralluelo a los medios del club azulgrana.

En la ida, el Bayern "jugó muy bien y nos cerraron el juego por dentro, que es donde nos gusta jugar", explicó este sábado la internacional portuguesa del Barça, Kika Nazareth.

"Probablemente intentarán hacer lo mismo, pero nosotras tenemos nuestras armas", añadió.

"Estoy convencido de que haremos un gran partido y tendremos más herramientas para atacar el bloque bajo que imagino que nos hará el Bayern", dijo, por su parte, Romeu.

Con la vuelta de Aitana al grupo, las azulgranas encaran el encuentro con la única baja de Laia Alexandri, que sigue reponiéndose de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Las alemanas, por su parte, contarán con la baja sensible de Franziska Kett, autora del tanto del empate en la ida, pero que acabó expulsada por tirar del pelo a Paralluelo.

El Bayern tendrá que luchar también con el lado emocional que pondrá un Camp Nou en el que se espera a unos 60.000 espectadores para animar a las barcelonistas.

El equipo clasificado se medirá en la final de Oslo, el 23 de mayo, al Lyon, que este sábado remontó la eliminatoria co