El Barcelona busca una Copa del Rey para salvar la temporada

Una oportunidad para no terminar la campaña con las manos vacías

El Barcelona buscará el sábado frente al Alavés su vigésima novena Copa del Rey para salvar su temporada y despedir con un éxito a su técnico Luis Enrique Martínez, mientras el equipo vasco busca su primer título.

Eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones y segundo en la Liga española, el Barcelona quiere este trofeo para evitar una temporada en blanco, en una campaña en la que sólo ganó la Supercopa de España, un trofeo considerado menor.

Coincidiendo con la despedida del Vicente Calderón, que acogerá su último partido oficial, el equipo azulgrana también buscará despedir con un éxito a su técnico Luis Enrique Martínez, que dirigirá su último encuentro al frente del Barça.

El equipo azulgrana ya adelantó que el lunes dará a conocer al sustituto del técnico gijonés, pero antes Luis Enrique quiere alzar su noveno título en tres años.

"Es un partido especial, la posibilidad de acabar mi ciclo en el Barça con un título más", dijo este viernes 'Lucho' en la rueda de prensa previa al encuentro.

A su favor juega que ha ganado las dos finales de Copa del Rey en las que ha dirigido al Barcelona, aunque el equipo llega a este partido con algunas bajas sensibles.

Su triplete atacante formado por Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, no podrá contar con éste último, lesionado en un entrenamiento el jueves, aunque también estaba sancionado de cara a este encuentro.

Asimismo será baja por sanción el lateral Sergi Roberto, mientras Javier Mascherano, recuperado de sus molestias físicas, ya volvió a entrenar con el equipo por lo que Luis Enrique confía en tenerlo dispuesto para el partido.

"Concentrados y fuertes"

Enfrente estará un Alavés, que tras subir a Primera División el verano pasado, culmina la temporada con su segunda final en sus casi 100 años de historia.

Tras perder la final de la Copa de la UEFA en 2001 frente la Liverpool (5-4 en la prórroga con gol de oro), el Alavés llega ahora dispuesto a dar la sorpresa el sábado ante el gigante azulgrana.

"Estamos muy centrados y nos sentimos fuertes como equipo. Tenemos ambición y creemos que vamos a tener nuestras opciones", dijo el jueves el capitán alavesista Manu García.

El Alavés ya dio la sorpresa en septiembre al ganar en Liga 2-1 al Barça en su feudo del Camp Nou, aunque es cierto que en la segunda vuelta del campeonato español, los azulgranas se tomaron la revancha con un contundente 6-0.

El Alavés es un "equipo que está en forma, un equipo que ha hecho una temporada a un altísimo nivel, que utiliza bien el juego largo gracias a Deyverson y sus jugadores de banda", advirtió Luis Enrique, que consideró al equipo vasco el conjunto "revelación" de la Liga.

"Ellos tienen la mentalidad de querer ganar cada partido, es a lo que están acostumbrados, es su mentalidad y va a ser muy difícil. Necesitamos hacer un partido muy completo para tener posibilidades", afirmó, por su parte, el jueves el técnico argentino del Alavés, Mauricio Pellegrino, asegurando que confía en la gran motivación de sus efectivos.

"Tengo una idea de cómo vamos a jugar", añadió el técnico alavesista sin querer dar más pistas sobre su disposición táctica de cara al sábado, donde sin duda la fortaleza defensiva que mostró en el Camp Nou al inicio de temporada debería ser clave el sábado.

Por delante, el equipo vasco debería confiar en su atacante brasileño Deyverson, máximo artillero del equipo, para tratar de hacer daño a la portería azulgrana.

Equipos probables:

FC Barcelona: Cillessen - Mascherano, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Paco Alcácer, Neymar. Entrenador: Luis Enrique Martínez

Alavés: Pacheco - Femenía, Alexis, Ely, Feddal, Theo - Marcos Llorente, Manu García, Ibai, Méndez - Deyverson. Entrenador: Mauricio Pellegrino (ARG)

Árbitro: Carlos Clos Gómez