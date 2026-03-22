Barcelona golpea con autoridad: Araujo define un triunfo trabajado ante el Rayo Vallecano

Con este resultado los catalanes siguen dominando la punta de la tabla de posiciones.

Panamá/El FC Barcelona sumó tres puntos de oro en LaLiga tras imponerse por la mínima (1-0) al Rayo Vallecano, en un duelo más exigente de lo que reflejó el marcador, donde el tanto del uruguayo Ronald Araújo al minuto 24 terminó siendo decisivo.

El conjunto blaugrana mostró su habitual dominio con un 61% de posesión y 15 remates totales, pero se encontró con un rival valiente, bien organizado y peligroso en ataque. A pesar del control del balón, las estadísticas evidencian que el partido estuvo lejos de ser cómodo: el Rayo generó 1.83 de xG frente a 1.36 del Barcelona, además de registrar más grandes ocasiones (5 vs 3).

El gol llegó en una acción puntual que rompió el equilibrio. Araujo, apareciendo con determinación, capitalizó una jugada dentro del área para firmar el único tanto del encuentro. A partir de ahí, el Barcelona intentó ampliar la ventaja, pero se topó con una defensa sólida y un rival que nunca renunció al ataque.

En fase ofensiva, los culés lograron 22 toques en el área rival y una alta precisión en pases (86%), dominando especialmente en el último tercio. Sin embargo, el Rayo respondió con intensidad, generando peligro constante, reflejado en sus 9 tiros de esquina y un volumen ofensivo que evitó cualquier relajación local.

Defensivamente, el Barcelona también tuvo que exigirse al máximo. Ganó 63 duelos, realizó 27 despejes y contó con intervenciones clave de su guardameta, quien registró 4 atajadas para mantener el arco en cero.

El resultado final deja claro que, aunque el marcador fue corto, el partido fue altamente competitivo. El Barcelona evitó la goleada gracias a la resistencia del Rayo, que con su propuesta ofensiva y orden táctico complicó hasta el final.

Con este triunfo, el conjunto blaugrana reafirma su liderazgo y solidez en LaLiga, pero también deja señales de que deberá mejorar su contundencia para resolver con mayor claridad partidos de este tipo.