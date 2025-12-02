Barcelona vs Atlético Madrid | Estadísticas del primer tiempo, los mejores jugadores

Panamá/Empate (1-1) al descanso a pesar de la paliza estadística: Barcelona arrolla al Atlético en el primer tiempo, pero falta de puntería mantiene la igualdad.

El Camp Nou fue testigo de un primer tiempo de extrema disparidad estadística en el choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que finalizó con un sorpresivo empate 1-1. Las cifras demuestran que el equipo local dominó el juego de manera abrumadora, mientras que los colchoneros capitalizaron su única oportunidad real.

La posesión del balón fue un monólogo azulgrana, con el Barcelona reteniendo el balón el 71% del tiempo, frente al 29% del Atlético. Esta superioridad territorial se tradujo en una lluvia de oportunidades ofensivas: los culés registraron 12 disparos totales, de los cuales 3 fueron a puerta. En contraste, el Atlético de Madrid solo logró generar un único disparo total y uno a puerta, que fue suficiente para conseguir el gol del empate.

El indicador de Goles Esperados (xG) subraya la diferencia de calidad y cantidad de las ocasiones. El Barcelona acumuló un altísimo xG de 2.27, reflejando que debió haber marcado más de un gol, mientras que el Atlético apenas alcanzó 0.31 xG. Incluso en las Grandes Oportunidades (Big Chances), el Barça lideró 3 a 2. El xG al objetivo (xGOT) también fue favorable al Barcelona con 1.65 frente a 0.39 del Atlético.

Profundizando en el ataque, el Barcelona registró 7 disparos dentro del área y 5 fuera, además de realizar 26 toques en el área rival, ocho veces más que los 8 del Atlético.

En cuanto a la distribución del juego, el Barça mostró una precisión de pase del 88% (289 de 327 pases completados), muy superior al 64% del Atlético (83 de 129 pases). El Barcelona también dominó los pases en el último tercio del campo (78% de efectividad frente a 44% del Atlético).

La única razón por la que el Atlético mantuvo la igualdad fue su eficacia defensiva y la actuación de su portero. Mientras que el portero del Barcelona no realizó ninguna parada, el guardameta colchonero logró 2 paradas. Ambos equipos terminaron la primera mitad con una tarjeta amarilla cada uno. El Atlético, por su parte, tuvo más faltas (7) que el Barcelona (5).

En síntesis, el marcador de 1-1 en el descanso es un testimonio de la solidez del Atlético y la falta de contundencia del Barcelona, que generó una montaña de estadísticas ofensivas que no logró traducir completamente en el marcador.

Los mejores jugadores del primer tiempo:

Pedri y Raphinha Lideran la Exhibición del Barça; Baena Sostiene al Atlético con un Golpe de Eficacia

El vibrante duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou terminó 1-1 al descanso, pero el marcador no refleja la dominación individual de ciertos jugadores azulgranas. Las métricas del primer tiempo coronaron a Pedri y Raphinha como los futbolistas más influyentes, mientras que por el lado colchonero, Álex Baena demostró una eficacia letal.

Pedri: El Motor de la Perfección (Rating 8.8)

El mediocampista Pedri fue, por números, el mejor jugador de la primera mitad con una impresionante calificación de 8.8. Actuando como el motor creativo del Barça, el español completó una asistencia y exhibió una precisión de pase casi perfecta, acertando 41 de 42 pases (98% de efectividad). Su influencia se sintió incluso en la zona ofensiva, completando 13 de 14 pases en el último tercio del campo (93%) y creando una gran oportunidad de gol. Pedri también fue sólido en labores defensivas, ganando 5 de 6 duelos terrestres (83%).

Raphinha: El Goleador Clínico (Rating 8.6)

El delantero Raphinha fue el encargado de poner el gol del Barcelona en el marcador. Con una calificación de 8.6, el brasileño fue una amenaza constante, generando un alto índice de goles esperados (xG) de 0.89 y un xG al objetivo (xGOT) de 0.99. Raphinha realizó 3 disparos totales, con 2 de ellos dentro del área. Además, completó exitosamente sus 2 intentos de regate (100% de éxito).

Lamine Yamal: El Atrevimiento en la Banda (Rating 7.9)

El joven delantero Lamine Yamal se destacó por su intensidad y capacidad de regate. Con una calificación de 7.9, el español lideró en el ataque con 7 regates exitosos de 10 intentados (70%). Acumuló el mayor número de toques (55) de los destacados y también se sumó a la creación de juego, registrando una gran oportunidad creada, respaldada por un xA de 0.26.

Álex Baena: La Eficacia Colchonera (Rating 7.6)

Por parte del Atlético de Madrid, Álex Baena fue crucial, ya que anotó el gol del empate para su equipo. A pesar de ser uno de los jugadores con menor posesión (solo 27 toques de balón) y una precisión de pase del 50% (6 de 12 pases precisos), Baena capitalizó la oportunidad. Su único disparo total se convirtió en el tanto colchonero, con un xG de 0.31. Cabe destacar que Baena también recibió una tarjeta amarilla y falló una gran ocasión.

El desempeño de estos cuatro jugadores subraya la narrativa táctica del partido: la creatividad y dominio del Barcelona (Pedri y Raphinha) chocó contra la disciplina y eficacia del Atlético (Baena).

Fuente: Flashscore.