Barcelona arrasa 6-1 a Olympiacos con una noche mágica de Fermín en la UEFA Champions League

El Olympiacos , que había resistido en la primera mitad, terminó desbordado por la intensidad y el poder ofensivo del conjunto blaugrana.

Panamá/El FC Barcelona firmó una actuación espectacular, goleando 6-1 a Olympiacos en la jornada 3 de la UEFA Champions League 2025, en un encuentro que quedará grabado en la memoria de los aficionados culés gracias a una exhibición monumental de Fermín López, autor de un hat-trick inolvidable.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Hansi Flick impuso un ritmo abrumador, combinando posesión, presión alta y eficacia frente al arco. La superioridad azulgrana se reflejó en todos los aspectos del juego, con un Barcelona dominante, creativo y decidido a recuperar sensaciones tras un arranque irregular en Europa.

El protagonista absoluto fue Fermín, quien mostró una versión deslumbrante desde el mediocampo. Con tres goles llenos de calidad y determinación, el canterano se convirtió en el motor del equipo y en la gran figura de la noche, confirmando su crecimiento como una de las promesas más firmes del fútbol español.

Junto a él, Lamine Yamal volvió a demostrar su talento con una definición magistral para el tercer tanto del partido, mientras que Marcus Rashford, cada vez más acoplado al sistema de Flick, completó la goleada con un doblete de jerarquía, sellando un marcador contundente que hizo vibrar al público catalán.

El Olympiacos, que había resistido en la primera mitad, terminó desbordado por la intensidad y el poder ofensivo del conjunto blaugrana. A pesar de descontar con un gol de Ayoub El Kaabi, el cuadro griego poco pudo hacer ante la contundencia del rival, que mostró una de sus mejores versiones de la temporada.

Con esta victoria, el Barcelona no solo suma tres puntos vitales, sino que también llega con el ánimo por las nubes al Clásico de LaLiga contra el Real Madrid que se disputará este fin de semana. El triunfo ante Olympiacos se convierte así en un golpe de autoridad, una declaración de intenciones y un impulso perfecto para medirse ante su eterno rival con toda la confianza y la moral al máximo.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona vs Olympiacos por la UEFA Champions League 2025!

¡La noche europea vuelve a brillar en la Ciudad Condal! El FC Barcelona recibe al Olympiacos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una nueva jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025, donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán imponer su estilo y mantener viva su aspiración de clasificar a los octavos de final.

Los azulgranas llegan con el ánimo en alza tras su triunfo 2-1 ante el Girona el fin de semana en LaLiga, un resultado que devolvió la confianza al plantel después de dos derrotas consecutivas. Hoy, la misión es clara: ganar, gustar y recuperar la fortaleza europea en casa, donde el Barça solo ha caído dos veces en sus últimos 13 compromisos de fase de grupos.

Del otro lado, el Olympiacos de José Luis Mendilibar llega con la urgencia de marcar su primer gol en la Champions League esta temporada. El conjunto griego enfrenta un reto monumental: nunca ha ganado en suelo español, pero llega con la ilusión de romper la historia y sorprender a uno de los gigantes del continente.

Con la magia de Lamine Yamal encendida y la dirección táctica de Flick, el Barcelona promete salir a buscar el partido desde el primer minuto. En frente estará Ayoub El Kaabi, el delantero marroquí que intentará liderar el ataque heleno en una noche que promete intensidad, goles y emociones al límite.

🔔 Sigue con nosotros cada detalle, cada jugada y cada gol del Barcelona vs Olympiacos en este minuto a minuto de la UEFA Champions League 2025, con análisis, estadísticas y las mejores reacciones desde el Olímpico Lluís Companys.

Porque esta noche… ¡la Champions vuelve a hablar en azulgrana! 💫⚽