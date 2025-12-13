Barcelona vs Osasuna | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

El Camp Nou se prepara para un choque de contrastes.

Panamá/El líder Barcelona recibe en el Camp Nou a un Osasuna en plena recuperación. Los azulgranas llegan con una racha demoledora: seis victorias consecutivas en La Liga, todas por al menos dos goles de diferencia, y un pleno de triunfos como locales bajo la dirección de Hansi Flick. Con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, el conjunto culé busca prolongar su dominio en casa.

Por su parte, Osasuna aterriza en Barcelona con confianza renovada tras encadenar dos victorias y mantener su arco en cero en liga. Los rojillos, que hace apenas semanas sufrían una crisis de resultados, han encontrado oxígeno y se ubican tres puntos por encima de la zona de descenso.

Estado de forma

Barcelona : 7 victorias seguidas en casa, incluyendo triunfos ante Athletic, Alavés y Atlético. Además, remontó a Eintracht Frankfurt en Champions (2-1).

: 7 victorias seguidas en casa, incluyendo triunfos ante Athletic, Alavés y Atlético. Además, remontó a Eintracht Frankfurt en Champions (2-1). Osasuna: Solo una derrota en sus últimos cinco partidos fuera de casa (2V, 2E, 1D), aunque dos de esos triunfos fueron en Copa del Rey ante rivales de menor categoría.

Historial reciente

Barcelona ha ganado los últimos cinco duelos en casa frente a Osasuna.

frente a Osasuna. En el global, los culés se han impuesto en siete de los últimos ocho enfrentamientos .

. La última victoria rojilla en el Camp Nou data de julio de 2020.

Datos a seguir

Barcelona ha encajado el primer gol en sus últimos cinco partidos .

. En ocho de los últimos nueve encuentros en el Camp Nou, ambos equipos marcaron .

. Osasuna acumula 2+ amarillas en sus últimos cuatro partidos de liga .

. En sus dos últimas salidas, los rojillos han visto 11 goles en segundas mitades y solo uno antes del descanso.

Jugadores clave

Ferran Torres (Barcelona) : ya superó su registro goleador de la pasada temporada y firmó un hat-trick ante Betis. Solo en dos partidos de liga en casa no ha participado en goles.

: ya superó su registro goleador de la pasada temporada y firmó un hat-trick ante Betis. Solo en dos partidos de liga en casa no ha participado en goles. Rubén García (Osasuna): asistió en los dos últimos encuentros ligueros y cada vez que aporta en ataque, su equipo casi siempre puntúa (3V, 1E, 1D).

Bajas y dudas

Barcelona: sin novedades médicas relevantes.

Osasuna: Lucas Torró es duda tras salir lesionado ante Levante.

El Camp Nou se prepara para un choque de contrastes: el poderío ofensivo de un Barça intratable frente a la resistencia de un Osasuna que quiere confirmar su resurgir.

Alineaciones probables:

Barcelona:

Joan García (portero)

Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde (defensa)

Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López (mediocampo)

Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha (ataque)

Osasuna:

Sergio Herrera (portero)

Iñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones (defensa)

Jon Moncayola, Lucas Torró, Víctor Muñoz (mediocampo)

Aimar Oroz, Rubén García, Ante Budimir (ataque)

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Barcelona impondrá su pegada y ritmo, aunque Osasuna puede sorprender en el arranque.

El Camp Nou y la dinámica de Flick son demasiado pesados para un rival aún irregular.

Marcador probable:

Barcelona 3–1 Osasuna