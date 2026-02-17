Benfica vs Real Madrid Champions League en martes de Carnaval | Previa, alineaciones probables y pronóstico

Arrancan los repechajes de la UEFA Champions League con duelos de ida y vuelta.

Panamá/Tras cerrar la fase de liga de manera espectacular, el Benfica de José Mourinho recibe nuevamente al Real Madrid en los play-offs de la UEFA Champions League, en un duelo cargado de historia, emoción y cuentas pendientes.

Benfica y un milagro europeo

La clasificación del conjunto portugués a la fase eliminatoria fue calificada como un auténtico milagro deportivo. En la última jornada, un gol en el minuto 98 del guardameta Anatoliy Trubin frente al propio Real Madrid selló el pase a la siguiente ronda. El arquero ucraniano se convirtió en apenas el quinto portero en la historia de la Champions League en marcar un gol, asegurando la cuarta clasificación del Benfica a las rondas KO en las últimas cinco temporadas.

El equipo lisboeta llega fortalecido: ha ganado ocho de sus últimos once cruces europeos a doble partido y suma cuatro victorias en sus últimos seis partidos como local en Champions (dos derrotas). Con esos números, las “Águilas” prometen ser un rival incómodo para el máximo campeón continental.

Real Madrid y el peso de la historia

Apostar contra el Real Madrid, campeón en 15 ocasiones de la Champions League, nunca parece prudente. Los blancos disputan su 29ª fase eliminatoria consecutiva y han ganado diez de sus últimos doce enfrentamientos a doble partido en la competición.

Aunque cayeron ante el Benfica el mes pasado, esa derrota podría considerarse una anomalía, ya que el equipo encadenó tres victorias antes y después de ese tropiezo. Sin embargo, el dato también deja una señal de alerta: el Madrid ha perdido seis de sus últimos once partidos de Champions en tiempo reglamentario (cinco victorias), lo que sugiere que su aura dominante podría no ser tan sólida como en otras épocas.

Historial y estadísticas clave

El Benfica ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos ante el conjunto merengue, aunque históricamente solo suma cuatro triunfos en 26 partidos frente a clubes de LaLiga. Por su parte, la derrota en la ida fue la única del Madrid en sus últimos diez duelos europeos ante equipos portugueses.

En cuanto a tendencias:

Solo dos de los ocho partidos del Benfica en esta Champions tuvieron goles de ambos equipos.

en esta Champions tuvieron goles de ambos equipos. Cuatro de los últimos cinco partidos en casa del Benfica superaron los 3.5 goles .

. Ocho de los últimos once encuentros del Madrid terminaron con ambos equipos anotando.

El Madrid ha marcado exactamente dos goles en ocho de sus últimos diez partidos.

Jugadores a seguir

El joven Andreas Schjelderup brilló con un doblete ante el Madrid en el duelo anterior, marcando cuatro de sus últimos cinco goles en casa. En el lado blanco, el máximo goleador del torneo, Kylian Mbappé, también firmó un doblete en ese choque y ha marcado dos o más goles en cinco de sus siete partidos en esta edición.

En el apartado médico, el Benfica no presenta nuevas bajas, mientras que el Real Madrid afronta ausencias sensibles como Jude Bellingham y Rodrygo.

Todo está servido para un cruce vibrante entre dos gigantes del continente, donde el orgullo, la historia y el presente chocarán en busca de un boleto a los cuartos de final de la Champions League.

Fuente: Flashscore.

Alineaciones probables:

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, David Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Miguel Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable:

Benfica 1-2 Real Madrid

El escenario más lógico apunta a un partido intenso, con ambos equipos marcando, pero donde la jerarquía y pegada del conjunto blanco podrían inclinar la balanza en los minutos decisivos.