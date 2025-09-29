Champions League noticias | José Mourinho regresa a Stamford Bridge

Mourinho conquistó la Champions League con el Oporto y con el Inter de Milán , así como tres títulos de la Premier League con el Chelsea , y una Liga con el Real Madrid .

Lisboa, Portugal/Con el Chelsea, al que llegó en 2004, José Mourinho logró títulos y se autoproclamó "The special one", pero más de dos décadas después, ese aura se ha desvanecido para el técnico portugués, que regresa el martes a Stamford Bridge con el Benfica en Champions.

"Siempre seré un 'Blue', formo parte de su historia y ellos de la mía", declaró Mourinho el lunes en rueda de prensa, aunque avisó que visita Londres "como un 'Rojo' (color del Benfica) y quiero ganar".

El controvertido DT luso afirma ser más "humilde" y "altruista" en los últimos tiempos, pero durante su reciente presentación con el Benfica recordó que aunque para muchos su mejor época ya ha pasado, no hace tanto que llevó a la Roma a dos finales europeas.

Devolver a la gloria al Benfica de Lisboa es la nueva misión del entrenador de 62 años, después de su destitución por el Fenerbahçe turco en agosto.

Mourinho conquistó la Champions League con el Oporto y con el Inter de Milán, así como tres títulos de la Premier League con el Chelsea, y una Liga con el Real Madrid.

Expectación en Stamford Bridge -

Pero más allá de los resultados, se trata un DT que no pasa desapercibido y que hace que en ocasiones haya tantas miradas puestas sobre el banquillo como sobre el terreno de juego.

Muchos consideran que el presidente del Benfica, Rui Costa, ha fichado a 'Mou' como un movimiento estratégico de cara a su reelección en octubre al frente del club lisboeta, algo que el antiguo jugador niega.

"Mourinho es el entrenador del Benfica porque creemos que reúne los requisitos para dirigir un club como el nuestro", insistió Rui Costa.

Una holgada victoria en la cancha del modesto AVS en el estreno de su segunda etapa al frente del Benfica, 25 años después, precedió al decepcionante empate en casa ante el Rio Ave y a la victoria 2-1 ante el Gil Vicente el viernes.

El recuerdo de tiempos gloriosos mantiene vivo el cariño de la afición del Chelsea por el que fuese su entrenador, y Stamford Bridge presentará un lleno el martes no tanto por la entidad del rival sino por el deseo de muchos de volver a ver a Mourinho en acción.

Y eso que los Blues, pese a ser campeones del mundo, no han comenzado bien la temporada. "Dejen de explotar nuestra lealtad", lanzó una asociación de seguidores del Chelsea.

Porque al igual que Mourinho, el Chelsea ha perdido su aura de equipo top europeo en los últimos años, con el Manchester City y el Liverpool dos peldaños por encima, tanto en Champions como en la Premier League.

Sin embargo, los Blues conquistaron el Mundial de Clubes el pasado verano (boreal) y la Conference League, poniendo fin a una sequía de cuatro años sin títulos.

Fueron los primeros títulos desde que Todd Boehly y Clearlake Capital asumieron el control en 2022.

"Durante un par de años fue duro. Para alguien que ama el club fue duro", afirmó Mourinho sobre el duro peregrinar de su exequipo.

Tres dedos -

Mourinho estableció una fuerte conexión con la afición del Chelsea, sobre todo en su primera etapa en el club, bajo la dirección de Roman Abramovich.

El técnico lanzó su chaqueta y su medalla de campeón al público de Stamford Bridge luego de conquistar su segunda Premier consecutiva en 2006.

Pero cuando regresó con el Manchester United en marzo de 2017, algunos aficionados del Chelsea le gritaron 'Judas'. Posteriormente entrenó al Tottenham, enemigo de los Blues.

En otro polémico episodio, 'Mou' levantó tres dedos hacia la grada durante una visita con el United para recordar las tres ligas que llevó a sus vitrinas.

"Si la afición se muestra fantástica conmigo, por mí fantástico. Si no, está bien y no hay problema, pero yo soy feliz por volver", declaró Mourinho, quien probablemente reciba una calurosa bienvenida a la que fuera su casa, aunque con el discurrir del partido y con sus gestos desde la zona técnica podría convertirse en algo más hostil.

Ambos equipos necesitan la victoria luego de sendas derrotas en el estreno: el Benfica ante el Qarabag y el Chelsea en Múnich con el Bayern.

