Barcelona vs PSG| Champions League: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2

El actual campeón del torneo y el líder de la liga española se enfrentan.

España/El Barcelona recibe al París Saint-Germain, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League.

El duelo es uno de los más atractivos de la fecha. El campeón defensor de la Champions llega a territorio catalán en busca de un resultado positivo. Mientras que el Barcelona se presenta con un equipo que se ha mantenido a un nivel alto y que tiene en el joven Lamine Yamal a su referente.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

FC Barcelona

Szczesny Cubarsí Pedri Ferran Torres Lamine Yamal Marcus Rashford Gerard Martín Dani Olmo Frenkie de Jong Jules Koundé Eric

Paris Saint-Germain

Chevalier Hakimi Zabarnyi Pacho Nuno Mendes Joao Neves Vitinha Fabián Ruiz Barcola Mayulu Mbaye

Datos previos

Barcelona

Muy buen arranque de temporada: invictos hasta el momento, con victorias seguidas.

En La Liga: seis victorias y un empate antes de este partido.

En Champions, ganaron su primer partido de la fase de grupos: un 2‑1 ante Newcastle.

PSG

También buena temporada hasta ese momento: había ganado su primer partido de Champions por goleada (4‑0 contra Atalanta).

En liga, resultados generalmente positivos, aunque con algunas dudas defensivas.

Historial entre Champions