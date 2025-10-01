Barcelona vs PSG| Champions League: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2
El actual campeón del torneo y el líder de la liga española se enfrentan.
España/El Barcelona recibe al París Saint-Germain, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League.
El duelo es uno de los más atractivos de la fecha. El campeón defensor de la Champions llega a territorio catalán en busca de un resultado positivo. Mientras que el Barcelona se presenta con un equipo que se ha mantenido a un nivel alto y que tiene en el joven Lamine Yamal a su referente.
Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.
FC Barcelona
- Szczesny
- Cubarsí
- Pedri
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Gerard Martín
- Dani Olmo
- Frenkie de Jong
- Jules Koundé
- Eric
Paris Saint-Germain
- Chevalier
- Hakimi
- Zabarnyi
- Pacho
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Barcola
- Mayulu
- Mbaye
Datos previos
Barcelona
- Muy buen arranque de temporada: invictos hasta el momento, con victorias seguidas.
- En La Liga: seis victorias y un empate antes de este partido.
- En Champions, ganaron su primer partido de la fase de grupos: un 2‑1 ante Newcastle.
PSG
- También buena temporada hasta ese momento: había ganado su primer partido de Champions por goleada (4‑0 contra Atalanta).
- En liga, resultados generalmente positivos, aunque con algunas dudas defensivas.
Historial entre Champions
- En el cara a cara en Champions: han jugado 15 veces antes, con 6 victorias del Barça, 5 del PSG, y el resto empates.
- PSG viene de ganar fuera en Barcelona en las últimas dos visitas por Champions, ambas por 4‑1.
- En sus partidos en casa en Champions, Barça suele tener un buen rendimiento: ha marcado al menos dos goles en 11 de sus últimos 12 partidos en casa en Champions.