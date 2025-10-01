Barcelona vs PSG| Champions League: Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2

El actual campeón del torneo y el líder de la liga española se enfrentan.

Raphinha (d) y Fabián Ruiz (i) disputan el balón
Barcelona y PSG en acción / AFP

España/El Barcelona recibe al París Saint-Germain, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League.

El duelo es uno de los más atractivos de la fecha. El campeón defensor de la Champions llega a territorio catalán en busca de un resultado positivo. Mientras que el Barcelona se presenta con un equipo que se ha mantenido a un nivel alto y que tiene en el joven Lamine Yamal a su referente.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

FC Barcelona

  1. Szczesny
  2. Cubarsí
  3. Pedri
  4. Ferran Torres
  5. Lamine Yamal
  6. Marcus Rashford
  7. Gerard Martín
  8. Dani Olmo
  9. Frenkie de Jong
  10. Jules Koundé
  11. Eric

Paris Saint-Germain

  1. Chevalier
  2. Hakimi
  3. Zabarnyi
  4. Pacho
  5. Nuno Mendes
  6. Joao Neves
  7. Vitinha
  8. Fabián Ruiz
  9. Barcola
  10. Mayulu
  11. Mbaye

Datos previos

Barcelona

  • Muy buen arranque de temporada: invictos hasta el momento, con victorias seguidas.
  • En La Liga: seis victorias y un empate antes de este partido.
  • En Champions, ganaron su primer partido de la fase de grupos: un 2‑1 ante Newcastle.

PSG

  • También buena temporada hasta ese momento: había ganado su primer partido de Champions por goleada (4‑0 contra Atalanta).
  • En liga, resultados generalmente positivos, aunque con algunas dudas defensivas.

Historial entre Champions

  • En el cara a cara en Champions: han jugado 15 veces antes, con 6 victorias del Barça, 5 del PSG, y el resto empates.
  • PSG viene de ganar fuera en Barcelona en las últimas dos visitas por Champions, ambas por 4‑1.
  • En sus partidos en casa en Champions, Barça suele tener un buen rendimiento: ha marcado al menos dos goles en 11 de sus últimos 12 partidos en casa en Champions.

stats