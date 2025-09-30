Kairat Almaty vs Real Madrid - Champions League| Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 2

El equipo blanco visita Kazajistán para enfrentar al acual campeón del fútbol de ese país

Kazajistán/El Real Madrid y el Kairat Almaty miden fuerzas en la segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League en un partido que se realizará en el estadio Almaty Ortalyk.

Después de perder el liderato de la liga española, tras su derrota en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, el equipo blanco busca una victoria que le levante el ánimo y su oportunidad llegó dentro del torneo europeo.

Por su parte, el Kairat Almaty busca dar un golpe como local y mostrar sus quilates de campeón kazajo con una victoria.

Las alineaciones de ambos equipos ya han sido confirmadas y te las mostamos a continuación.

Kairat Almaty

Kalmurza Luis Mata Sorokin Martynovich Tapalov Arad Kassabulat Hramyka Mrynskiy Jorginho Satpayev

Real Madrid

Thibaut Courtois Raúl Asencio Dean Huijsen David Alaba Fran García Aurelien Tchouameni Dani Ceballos Arda Güler Franco Mastantuono Vinicius Jr. Kylian Mbappé

Datos generales

Kairat Almaty

Es la primera vez que participa en la fase de grupos de la Champions League.

Se clasificó como campeón de la liga kazaja y luego mediante varias rondas preliminares, eliminando entre otros al Celtic.

En su último partido de Champions antes de éste, sufrió una derrota 4‑1 ante el Sporting de Lisboa.

Tiene cierta fortaleza como local en su liga, pero su competición doméstica es de menor nivel comparada con los grandes equipos europeos.

Real Madrid

Tras empezar la temporada con buenos resultados, sufrió una derrota en el derbi contra el Atlético. Esto puede pesar mentalmente.

Tiene ventaja en experiencia, plantilla, nivel europeo y margen para rotar jugadores si lo considera necesario.

Factores a tener en cuenta