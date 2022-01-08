Chelsea y Leicester a cuarta ronda de FA Cup con goleadas, Newcastle suspende en Cambridge

Con goleadas al modesto Chesterfield (5-1) y al Watford (4-1), Chelsea y Leicester avanzaron este sábado a la cuarta ronda de la FA Cup, instancia que ya no jugará el Newcastle, eliminado por el Cambridge United, de la tercera categoría del fútbol inglés.

En su estadio y frente a un equipo de la quinta categoría del fútbol inglés, el vigente campeón de Europa no tuvo problemas para superar la eliminatoria, que dejó sentenciada antes del descanso.

Timo Werner (6), Callum Hudson-Odoi (18), Romelu Lukaku (20) y Andreas Christensen (39) dejaron todo visto para sentencia en la primera parte y Hakim Ziyech (55 de penal) completó la goleada tras la pausa.

Akwasi Asante salvó el honor del modesto Chesterfield con un gol en el tramo final (80).

Comprado por un fondo de inversión saudita que parecía prometer días felices a los hinchas del Newcastle, éstos no ganan para disgustos esta temporada y perdió 1-0 frente al Cambridge United.

Peleando por no bajar al Championship (2ª división), el Newcastle vivió otra jornada nefasta al ser eliminado por un equipo de dos categorías inferiores, pese a que el entrenador Eddie Howe no se tomó a su rival a la ligera y sacó como titular al exatlético Kieran Trippier, el internacional inglés que se convirtió en el primer fichaje de la era saudita y que llegó el viernes a la ciudad.

Pero los delanteros de las 'Urracas' se toparon con el portero Dimitar Mitov, insuperable bajo el arco del Cambridge, incluida una parada decisiva en el descuento a un cabezazo de Joelinton (90+6) para sellar la sorprendente clasificación de su equipo.

El gol que dio la clasificación al Cambridge lo anotó Joe Ironside al filo de la hora de juego (56).

"Todo salió como había soñado. (Alan) Shearer fue mi ídolo y hoy marco el gol de la victoria en St James' Park", se felicitó el autor del tanto, recordando al máximo goleador histórico del Newcastle.

"No creo que nuestra actitud fuese inadecuada, simplemente no tuvimos calidad suficiente para marcar (...) Espero que esto no afecte a la confianza de los jugadores", admitió por su parte Howe.

- Clasificados un 5ª y un 6ª división -

La del Newcastle no fue la única eliminación de un equipo de la Premier ante otro de inferior categoría, ya que el Burnley fue eliminado por el Huddersfield, de la segunda categoría, que se impuso por 2-1.

Otro equipo que pelea por no bajar al Championship, el Watford, fue eliminando también, pero en esta vez se cumplió la lógica, ya que su rival, que se impuso por 4-1, era el Leicester, de la zona media-alta de la Premier.

El belga Youri Tielemens (7 de penal), James Maddison (25), Harvey Barnes (54) y Marc Albrighton (85) fueron los autores de los goles de los 'Foxes'.

Otros cuatro equipos de la Premier League, Crystal Palace, Brighton, Everton y Southampton sufrieron para eliminar a equipos del Championship, y salvo el cuadro londinense, los otros tuvieron que recurrir a la prórroga para sellar el pase.

En esta ronda de la FA Cup no faltaron las tradicionales sorpresas en este torneo, que en la siguiente ronda (dieciseisavos de final) contará con al menos un equipo de la 5ª categoría (Boreham Wood) y otro de la 6ª (Kidderminster).

El Boreham Wood eliminó al AFC Wimbledon (que juega en tercera) al derrotarle por 2-0, mientras que el Kidderminster remontó al Reading (del Championship) por 2-1.

El domingo, el Liverpool recibirá al Shresbury (3ª) y el lunes el Manchester United cerrará la ronda enfrentándose al Aston Villa.

El viernes, el Manchester City se convirtió en el primer equipo clasificado al golear 4-1 al Swindon Town (4ª categoría) pese a la gran cantidad de bajas en el plantel de Pep Guardiola por el covid-19.