Honduras, Trinidad y Tobago y EEUU: saltan o se quedan en el sótano del hexagonal

Necesitan ganar para entrar de lleno en la carrera por ir a Rusia

Empatadas con tres puntos en la parte baja de la eliminatoria de la CONCACAF para la Copa de Mundo Rusia 2018, las selecciones de Honduras, Trinidad y Tobago y Estados Unidos necesitan ganar el martes en la cuarta jornada del hexagonal para no hundirse en el sótano de la clasificación.

Así como sienten la amenaza de quedarse hundidos en la tabla, los catrachos hondureños, caribeños y norteamericanos tienen enfrente la posibilidad de ascender hasta el segundo lugar y comprometer las situaciones de Panamá y Costa Rica que han podido acumular cuatro y seis puntos, respectivamente.

El líder México, por su lado, tiene la expectativa de dar el brinco de siete a 10 puntos ante Trinidad y Tobago con la ventaja de que tres de los cuatro partidos que habrá tenido en el inicio del hexagonal fueron como visitante.

Lucha en el infierno

La cuarta de fecha del hexagonal se pondrá en marcha en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a las 15H00 locales (21H00 GMT) con el choque entre dos equipos que fueron cimbrados el viernes en la tercera jornada: el local Honduras y Costa Rica.

A los catrachos la selección estadounidense les dio una zarandeada de 6-0 y los dejó muy maltrechos en la parte más baja de la clasificación con una diferencia de goles de menos 5.

Por su lado, aunque intentaron mantenerse apegados a su forma de juego echada para adelante, los ticos fueron bien descifrados por México que los venció 2-0 y los desplazó del liderato.

A pesar de su tropiezo en el estadio Azteca, el seleccionador Oscar Ramírez aseguró que la 'Sele' está entera para enfrentar a Honduras, pero dejó ver su preocupación por las altas temperaturas que se esperan a la hora del juego. Se pronostica que el termómetro superará los 30 grados centígrados.

"El partido contra Honduras es vital por las cosas que se juegan. Será a muerte”, anticipó el ‘Machillo’ Ramírez.

En contraparte, el colombiano Jorge Luis Pinto, entrenador de Honduras, vivirá su infierno particular porque luego del 6-0 sufrido ante Estados Unidos quedó con "pena y vergüenza".

El colombiano, cuyo proceso a largo plazo ha sido respaldado por la federación hondureña, afronta su responsabilidad de sacar a la Bicolor del fondo de la tabla.

“Modificaremos algunas cosas contra Costa Rica. Debemos estar más concentrados porque contra Estados Unidos nos descompusimos emocional y futbolísticamente”, expresó Pinto.

¿Naufragará el Tri en el Caribe?

En el estadio Hasely Crawford, a las 19H00 locales de Puerto España (23H00 GMT), México buscará una victoria que lo confirme como líder del hexagonal, para alejarse de sus perseguidores y acercarse al Mundial de Rusia.

El Tricolor se embarcó al Caribe invicto con el viento a favor luego del triunfo de 2-0 que logró el viernes ante Costa Rica y que le reconcilió con su afición en el Azteca.

Para el equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio la visita del martes a los Soca Warriors representa la oportunidad de llegar 10 puntos y con la ventaja de tener aún cuatro partidos por delante como local.

"Llevamos paso firme en la eliminatoria, pero ser líderes o no nos da igual, lo ideal sería conseguir los tres puntos", expresó el portero mexicano Guillermo Ochoa antes de emprender el viaje a Trinidad y Tobago.

Aunque los pronósticos no les sean favorables, el equipo caribeño buscará su tercera victoria consecutiva bajo el mando del entrenador Dennise Lawrence, que asumió la dirección técnica apenas en enero y que ha imbuido optimismo en sus jugadores luego de haber iniciado el hexagonal con dos derrotas.

"No hay tiempo para celebrar", dijo Lawrence tras la victoria del viernes por 1-0 ante Panamá. “Mis jugadores están en buen momento, pero necesitamos enfocarnos para enfrentar a México.

Inseguridad del Bolillo, confianza con Arena

El último partido de la jornada se jugará en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá a partir de las 21H05 locales (02H05 GMT del miércoles), entre la selección panameña y la estadounidense.

La ‘Marea Roja’ está obligada a ganar en casa porque en su primer partido como local cedió un empate ante México y además el viernes anterior sufrió una derrota inesperada ante Trinidad y Tobago que dejó muy molesto a su entrenador, el colombiano Hernán Darío Gómez.

El 'Bolillo' Gómez se ha mostrado inseguro en su papel como seleccionador del equipo canalero. "Me da miedo que Panamá no juegue bien", dijo antes de enfrentar a los trinitenses y después de la derrota en Puerto España no se mostró certero en sus declaraciones: "No sé ni qué pensar ni qué hablar".

Mientras el ‘Bolillo’ Gómez se nota inseguro en la banca panameña, en la de Estados Unidos ya se percibe el vigor de Bruce Arena.

Con Arena desde que entró al relevo del alemán Jürgen Klinsmann, jugadores como el capitán Michel Bradley, el emblemático Clint Dempsey y el prometedor Cristian Pulisic han recuperado la confianza como seleccionados, al marcar cinco de los seis goles en la goleada 6-0 el viernes sobre Honduras.

“Estamos preparados para otro gran partido el martes. La realidad es que todavía no estamos jugando como podríamos, pero tenemos la mentalidad de ir a Panamá por puntos, así sea uno o sean tres”, comentó Bradley.