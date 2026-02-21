Controversia en el fútbol brasileño por incidente con árbitra ¿qué ocurrió?

Sao Paulo, Brasil/Levantaron revuelo en Brasil este sábado las críticas del defensa Gustavo Marques, jugador del Red Bull Bragantino, contra la designación de la árbitra Daiane Muniz para el partido frente al Sao Paulo por el Campeonato Paulista.

"No tiene sentido que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y pongan a una mujer a pitar un juego de este tamaño", declaró el futbolista a TNT, al cuestionar a Muniz tras una derrota 2-1 del Bragantino ante Sao Paulo en los cuartos de final del torneo estadual.

"Con todo respeto a las mujeres del mundo, yo soy casado, tengo a mi madre, y me disculpan por estar hablando cosas de mujeres (...), pero ella no tiene la capacidad", afirmó el defensa. "La Federación Paulista tiene que ver para en partidos de esta importancia no poner a una mujer".

Las palabras de Marques, de 24 años, generaron fuerte rechazo en redes sociales, donde los videos de sus declaraciones viralizaron con rapidez.

Tras ello, el zaguero pidió disculpas frente a la prensa.

"Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres (...), dije cosas que no debería", expresó Marques, quien aseguró que fue hasta el vestuario de árbitros para disculparse personalmente con Muniz.

