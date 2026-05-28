Copa Libertadores resultados: Palmeiras golea al Junior y sella su pase a octavos de final

Obligado a ganar para llegar a la Sudamericana , el Tiburón de Barranquilla salió a atacar y pudo ponerse por delante en el marcador al primer minuto.

Sao Paulo, Brasil/Liderado por un excepcional José Manuel "Flaco" López, el Palmeiras se clasificó como segundo del Grupo F para los octavos de final de la Copa Libertadores al ganar este jueves de local 4-1 al Junior en la sexta y última jornada.

El Palmeiras terminó con 11 puntos a dos del líder de la zona, Cerro Porteño, que a la misma hora venció 2-0 al Sporting Cristal.

El elenco de Lima fue tercero con 6 puntos y disputará los playoffs de acceso a octavos de la Copa Sudamericana, mientras que el Junior de Barranquilla finalizó colista con 4 unidades.

"Me acabo de enterar (de la convocatoria)" a la selección argentina, dada a conocer este jueves, para jugar el Mundial 2026 dijo un emocionado Flaco López.

"Estoy muy contento con el trabajo que he estado haciendo. Han creído en mí, en mi trabajo, e intento transmitir partido a partido toda esa confianza que Abel me ha depositado. Estoy feliz de cumplir el sueño de disputar un Mundial con mi selección", agregó el 9 del Palmeiras.

El colombiano Jhon Arias con un doblete (5' y 44'), Allan (39') y Andreas Pereira (50') anotaron los goles del líder Palmeiras. Luis Muriel, a los 35 minutos, descontó para el Tiburón en el partido jugado en el Allianz Parque, en Sao Paulo.

Susto y reacción -

Obligado a ganar para llegar a la Sudamericana, el Tiburón de Barranquilla salió a atacar y pudo ponerse por delante en el marcador al primer minuto, cuando Jesús Rivas perdonó un gol cantado al mandar alto un remate en posición favorable.

La respuesta palmeirense fue letal.

En el minuto 5, el Flaco López se fue por la izquierda y asistió dentro del área a Jhon Arias, que envió al fondo de la red el primer balón que tocaba.

"Creo que hicimos un gran partido, importante; era el partido de nuestra clasificación, sabíamos que era importante cerrar esta fase de grupos ganando de una manera que no habíamos ganado", aseguró Arias.

Con el marcador a favor, el Palmeiras bajó un pistón ante un Junior que intentaba sin éxito hacer daño.

Los colombianos tuvieron éxito en el minuto 35, cuando Jermein Peña recibió en la derecha del ataque, tuvo tiempo de levantar la cabeza y puso el balón raso al centro, donde Muriel se anticipó al central paraguayo Gustavo Gómez para poner el 1-1.

Show del Flaco -

El empate despertó al Palmeiras y principalmente al Flaco López.

En el 38', el argentino mandó un cabezazo al larguero y en la misma jugada, tras una bonita combinación con Arthur, se fue de dos defensas y acabó provocando un rebote que Allan, sólo, aprovechó para rematar a gol.

Antes del descanso, el Flaco López volvió a lucirse, al recoger un balón en el centro, entrar al área por la izquierda y asistir a Arias para que el colombiano pusiera el 3-1 y liquidara el juego.

La segunda mitad empezó con otro susto de Junior al conjunto local, al señalar primero el árbitro un penalti sobre Muriel, que acabó anulando tras revisar la jugada.

Ello provocó otra vez la reacción del Palmeiras, que primero con Arias y luego con el Flaco López, que remató al palo, rozaron el gol.

Quien sí que acertó fue Andreas Pereira, con un gran remate desde fuera del área en el minuto 50 que puso el 4-1 final.