Cristiano Ronaldo afirma que el Mundial 2026 será el último que jugará

El astro portugués se refiere a este asunto en momentos que la selección de su país está cerca de conseguir la clasificación al torneo que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Arabia Saudita/La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será "seguro" el último de su carrera.

"Definitivamente sí", respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar las botas está cerca: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más".

Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence a Irlanda el jueves.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo sigue haciendo lo impensado, se encamina a su gol 1000

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en el Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034.

Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo.

El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

Trayectoria con Portugal

La trayectoria de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal es una de las más exitosas y longevas en la historia del fútbol internacional. A continuación te resumo su recorrido, desde sus inicios hasta la actualidad.

Inicios y debut

Debut oficial: 20 de agosto de 2003 , con 18 años, en un amistoso contra Kazajistán .

, con 18 años, en un amistoso contra . Primer gol: 12 de junio de 2004 , contra Grecia en la Eurocopa 2004 (fase de grupos).

, contra en la (fase de grupos). Desde muy joven se convirtió en pieza clave del equipo nacional, participando en todas las grandes competiciones.

Participaciones en grandes torneos

Eurocopas

Euro 2004 (Portugal): Subcampeón. Portugal perdió la final ante Grecia (0-1). Euro 2008 (Suiza/Austria): Eliminados en cuartos de final por Alemania. Euro 2012 (Polonia/Ucrania): Semifinalista; perdió en penales ante España. Euro 2016 (Francia): Campeón — primer gran título de Portugal. Ronaldo fue capitán y, aunque se lesionó en la final, motivó al equipo desde el banquillo. Euro 2020 (disputada en 2021): Eliminados en octavos por Bélgica; fue máximo goleador del torneo (5 goles). Euro 2024 (Alemania): Participó como veterano; Portugal llegó hasta cuartos de final.

Copas del Mundo

Mundial 2006 (Alemania): Cuarto lugar. Perdieron la semifinal ante Francia. Mundial 2010 (Sudáfrica): Eliminados en octavos por España. Mundial 2014 (Brasil): Eliminados en fase de grupos. Mundial 2018 (Rusia): Eliminados en octavos por Uruguay. Mundial 2022 (Catar): Eliminados en cuartos por Marruecos. Ronaldo marcó un gol en fase de grupos.

Nations League

UEFA Nations League 2018-19: Campeón. Portugal venció a Países Bajos (1-0) en la final.

venció a (1-0) en la final. Fue una de las figuras del torneo, con un hat-trick en semifinales ante Suiza .

en semifinales ante . UEFA Nations League 2024-2025: Campeón . Portugal empató con España (2-2) y le superó en la tanda de penales (5-3)

. empató con (2-2) y le superó en la tanda de penales (5-3) Marcó un gol en la final ante los españoles, al minuto 61, antes de ser sustituido al 88'.

Estadísticas (actualizadas a 2025)