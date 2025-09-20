Cristiano Ronaldo sigue haciendo lo impensado, se encamina a su gol 1000

Panamá/La leyenda continúa escribiendo su historia. Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores de todos los tiempos al guiar al Al-Nassr a una contundente victoria por 5-1 sobre el Al-Riyadh en la Liga de Arabia Saudita.

Con un doblete espectacular, el crack luso no solo aseguró el comienzo perfecto de su equipo en la temporada 2025-26, con tres triunfos consecutivos, sino que también dio un paso más hacia un récord que parece inalcanzable para cualquier otro: convertirse en el primer futbolista en llegar a los 1.000 goles.

Desde el inicio, el dominio del Al-Nassr de Jorge Jesús fue abrumador. El marcador se abrió a los seis minutos gracias a Joao Félix, asistido por Kingsley Coman. Sin embargo, la afición esperaba el momento del 'Bicho', y este no tardó en llegar. A los 33 minutos, tras una magnífica asistencia en diagonal de Joao Félix, Cristiano ingresó al área, controló el balón y definió con un toque sutil de derecha para poner el 3-0. Esta conexión portuguesa silenció las críticas recientes hacia Félix, a quien CR7 había defendido públicamente.

Durante los 90 minutos que estuvo en cancha, Ronaldo fue una amenaza constante, registrando un total de seis disparos, dos de ellos a puerta, ambos terminando en gol. Su segundo tanto llegó en la segunda mitad para sellar el 5-1 definitivo. Joao Félix, en una jugada de astucia, cobró rápidamente una falta para Coman, quien asistió a Cristiano para que este definiera de zurda en el segundo palo.

Con este doblete, CR7 llega a 29 goles en lo que va de 2025 y un asombroso total de 945 en su carrera profesional, quedando a solo 55 tantos de su histórica meta. Además, suma tres goles en la presente liga y siete en la temporada, contando sus participaciones en la Supercopa saudí y las eliminatorias mundialistas con Portugal. Las estadísticas reflejan su impacto: en el partido, tuvo 28 toques de balón y 8 de ellos fueron dentro del área rival, demostrando su instinto depredador.

Mientras su compatriota Joao Félix también brillaba con un doblete y ya suma cinco goles en la liga, todas las miradas se posan en Cristiano Ronaldo. Su insaciable ambición lo mantiene en la élite, y cada partido es un nuevo capítulo en su camino hacia los 1.000 goles. La leyenda quiere más, y el mundo del fútbol es testigo.

