El Real Madrid mantiene su arranque perfecto al vencer al Espanyol

El Real Madrid, con goles de Éder Militão y Kylian Mbappé, superó al Espanyol en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en LaLiga bajo la dirección de Xabi Alonso.

Panamá/El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, continuó su impresionante inicio en LaLiga al derrotar al Espanyol, asegurando así su posición en la cima de la clasificación y manteniendo un récord del 100% en la campaña.

Esta victoria no solo extiende la racha positiva del Madrid (11 victorias, 1 empate, 1 derrota con Alonso), sino que también representa su décima victoria en los últimos 11 partidos disputados en el Bernabéu. Para el Espanyol, esta derrota marcó el fin de su propio invicto en la temporada de liga (3 victorias, 1 empate, 1 derrota).

El partido comenzó con un ritmo lento, con un Real Madrid que luchaba por encontrar fluidez y crear jugadas de ataque cohesivas. Sin embargo, el marcador se abrió gracias a una acción individual inesperada. Éder Militão sorprendió a todos con un potente disparo de larga distancia que, a pesar de ser tocado por el portero Marko Dmitrović, terminó en el fondo de la red para darle la ventaja a los locales.

Aunque el Espanyol mostró intención ofensiva, le costó generar oportunidades claras de gol en una primera mitad dominada progresivamente por el equipo de Alonso. Justo antes del descanso, el Espanyol estuvo a punto de igualar el marcador cuando un tiro libre de Edu Expósito pasó a centímetros de Fernando Calero, pero la oportunidad se desvaneció. Inmediatamente después, el Madrid casi castiga esa falla, pero Kylian Mbappé no logró dirigir su disparo al arco desde una posición favorable.

Apenas dos minutos después de reanudarse el juego, el Real Madrid duplicó su ventaja. Nuevamente, un gol desde fuera del área, esta vez por parte de Mbappé, quien con un remate con efecto venció al portero en su primer palo, estableciendo el 2-0.

Con una desventaja de dos goles y una historia en contra (el Espanyol no ganaba como visitante contra el Madrid desde 1996), el entrenador Manolo González intentó reaccionar con un triple cambio, pero la medida no tuvo el efecto deseado. De hecho, el Madrid estuvo cerca del tercer gol cuando un disparo de Mbappé fue despejado por el portero, y el rebote, aprovechado por Vinícius Júnior, se estrelló en el poste.

A medida que el partido avanzaba hacia su conclusión, el ritmo disminuyó y las acciones de peligro fueron escasas. El Real Madrid mantuvo el control del encuentro con autoridad, permitiendo incluso la sustitución del joven y destacado Franco Mastantuono. El Espanyol nunca representó una amenaza seria para el aspirante al título, sellando así una victoria cómoda para los locales.

Estadísticas Clave del Partido: Real Madrid vs. Espanyol

Las estadísticas reflejan claramente el dominio del Real Madrid durante el encuentro:

• Posesión y Pases: El Madrid controló el balón con un 72% de posesión frente al 28% del Espanyol. Esto se tradujo en una abrumadora superioridad en los pases, completando 700 de 754 intentos (93% de precisión), mientras que el Espanyol logró 228 de 275 (83%).

• Ocasiones de Gol: El equipo local generó significativamente más peligro. Realizaron 16 disparos totales, de los cuales 5 fueron a puerta. El Espanyol, por su parte, solo consiguió 8 disparos totales, con apenas 1 a puerta.

• Grandes Oportunidades: El Madrid creó 4 grandes oportunidades de gol, en contraste con solo 1 del Espanyol. Además, los blancos tuvieron más presencia en el área rival, con 35 toques en el área contraria frente a 13 de los visitantes.

• Goles Esperados (xG): El xG del Real Madrid fue de 1.35, mientras que el del Espanyol fue de 1.02, lo que indica que, aunque la posesión fue dominante, la calidad de las oportunidades no fue tan desproporcionada.

• Duelos y Defensa: A pesar del control del Madrid, las estadísticas defensivas fueron más equilibradas. El Espanyol cometió más faltas (20 a 10), pero tuvo más éxito en las entradas (76% frente al 56%) y realizó más intercepciones (9 a 4). Sin embargo, el Madrid ganó más duelos individuales (58 a 42).

Datos por Flashscore