Neymar se lesiona y se pierde Santos vs Sao Paulo en jornada de clásicos

El astro brasileño sufre una nueva lesión muscular y faltará al clásico ante el Sao Paulo. Mientras tanto, el Flamengo busca mantener el liderato frente al Vasco en el Clásico de los Millones.

Sao Paulo, Brasil/Tras una polémica ida en cuartos de final de la Copa Libertadores, con duras críticas al arbitraje, el líder Flamengo enfrenta al Vasco da Gama en un derbi de alta rivalidad por otra jornada de la liga brasileña, marcada por una nueva lesión de Neymar.

La vigésimocuarta fecha guarda otros clásicos: Santos y Sao Paulo se cruzan con la baja de Neymar en el Peixe por una lesión muscular, mientras que Inter y Gremio se miden con sus entrenadores bajo fuego.

Clásico de los Millones -

Al frente de la tabla con 50 puntos, Flamengo choca el domingo con Vasco (15º) en el Maracaná, en el llamado Clásico de los Millones, un derbi que el segundo no gana en liga desde 2015.

El Mengão tiene un ojo en la vuelta ante Estudiantes de La Plata, el próximo jueves, tras ganar 2-1 la ida en Rio; pero no puede dormirse en la liga. Cruzeiro y Palmeiras le pisan los talones con 47 y 46 unidades respectivamente.

Una cuestionada expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata marcó el jueves el choque con Estudiantes.

La Conmebol reconoció en un video el error del árbitro Andrés Rojas y el club carioca protestó este viernes por un arbitraje que, considera, comprometió "el resultado" y "la credibilidad de la competición".

El DT Filipe Luís calificó de "catástrofe" el papel de Rojas.

Neymar, KO -

Sin Neymar, el Santos (16º) recibe el domingo al Sao Paulo (7º).

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, de 33 años, abandonó los entrenamientos matinales del viernes por una lesión muscular en el muslo derecho, confirmó el viejo club de Pelé en un comunicado.

No dio detalles de la gravedad de la lesión o el tiempo de recuperación.

El Sao Paulo, en tanto, reservará titulares para la vuelta de los cuartos de la Libertadores del jueves ante el ecuatoriano Liga de Quito, en la que intentará remontar la derrota 2-0 de la ida.

Técnicos en riesgo -

Con sus entrenadores amenazados, Internacional (12º) y Gremio (14º) buscan el domingo apaciguar sus crisis y agravar la del rival.

La goleada 4-1 encajada en casa ante el Palmeiras en la última jornada dejó colgando de un hilo al técnico del Inter, Roger Machado. El equipo está cinco puntos por encima del descenso.

"Sabemos que tenemos un partido decisivo", dijo el portero colorado, el uruguayo Sergio Rochet.

En el Gremio, Mano Menezes también corre riesgos.

El Tricolor Gaúcho ganó solo uno de sus últimos cinco partidos y apenas tres unidades le separan de la zona roja. Sin el danés Martin Braithwaite, que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, apuesta por el debut del veterano Willian, de 37 años, de regreso en Brasil.

Cruzeiro sueña -

El Cruzeiro, también el domingo, juega en casa ante Bragantino (8º), un rival en barrena con una victoria en sus diez compromisos previos.

Otro aspirante al título, Palmeiras, choca el sábado con el Fortaleza de Martín Palermo, que aunque es penúltimo intentará repetir la buena actuación en el triunfo contra el Vitória (2-0) en el debut del exdelantero argentino como DT del club.

El Verdão recibirá el miércoles a River Plate en la vuelta de los cuartos de la Libertadores, defendiendo el 2-1 de la ida.

Partidos de la 24ª jornada:

-Sábado:

Vitória-Fluminense

Botafogo-Atlético Mineiro

Ceará-Bahia

Palmeiras-Fortaleza

-Domingo

Mirassol-Juventude

Flamengo-Vasco da Gama

Internacional-Gremio

Sport Recife-Corinthians

Santos-Sao Paulo

Cruzeiro-Bragantino