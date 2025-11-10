Lionel Messi regresó al Camp Nou ¿Qué dijo el astro argentino?

La selección de Argentina anuncia bajas para enfrentar a su similar de Angola.

Barcelona, España/La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

Otras noticias: ¿Quién sustituye a Pedri en la Selección? Olmo y Fermín, las opciones de Luis de la Fuente

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

Otras noticias: Mundial Sub17 Catar 2025 | Resultados, calendario y tabla de posiciones

Álvarez, Fernández, Molina y Simeone, bajas en Argentina para amistoso contra Angola.

La selección de Argentina anunció este lunes la baja de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, cuatro titulares habituales, con miras al amistoso del viernes frente a su similar de Angola, a disputarse en Luanda.

El combinado argentino informó en un comunicado que el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández "padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación".

En cuanto a los casos de Álvarez, Molina y Simeone (Atlético de Madrid), se informó que "se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".

Previamente, el entrenador Lionel Scaloni había decidido darle descanso al portero Emiliano 'Dibu' Martínez, del Aston Villa inglés, y concurrirá al duelo con Gerónimo Rulli y Walter Benítez para la valla.

Por lesiones quedaron también al margen el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Para esta oportunidad, Scaloni dispuso la convocatoria a última hora del defensor Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise, Bélgica), hermano del volante Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

La delegación argentina se concentrará en España, donde el lunes comenzará los ensayos antes de viajar a África, con la participación del defensor Lisandro Martínez (Manchester United), que se recuperó de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y participará de las prácticas, pero no jugará ante el conjunto angoleño.

Así quedó por el momento el plantel que Scaloni eligió para el cotejo amistoso que celebrará los 50 años de la independencia de Angola, y que se celebrará en la capital Luanda el viernes 14, en la próxima fecha FIFA.

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal, España) Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Kevin Mac Allister (Union St. Gilloise, Bélgica) y Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis, España), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Gianluca Prestianni (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), y Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).

Otras noticias: Selección Colombia | Conoce a los convocados para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia