Mundial Sub17 Catar 2025 | Resultados, calendario y tabla de posiciones

Panamá/Una jornada vibrante se vivió este lunes en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, con un total de ocho encuentros disputados en el complejo Aspire Zone de Doha.

La noticia más destacada fue la arrolladora victoria de Alemania sobre El Salvador en el Grupo G, sumada a los importantes triunfos de Venezuela e Inglaterra.

Alemania Imparable: La Mayor Goleada del Día

En el Grupo G, Alemania protagonizó el partido n.º 61 con una espectacular exhibición ofensiva, derrotando a El Salvador por 7 a 0 en el Campo 5.

La máquina teutona no dio tregua, con Jeremiah MENSAH marcando un doblete (32' y 57'). Otros goleadores que contribuyeron a la goleada fueron Alexander STAFF (41'), Wisdom MIKE (45'), Lasse EICKEL (69') y Christian PRENAJ (84'). La cuenta se completó con un autogol de Andrew REYES a los 52 minutos.

Por el mismo grupo, Colombia también aseguró una victoria importante (Partido n.º 62), venciendo 2-0 a la RPD de Corea en el Campo 1. Los goles colombianos fueron obra de Miguel SOLARTE (25') y Santiago LONDONO, quien anotó desde el punto de penalti (33', PJ).

Europa Muestra Dominio Matutino

La mañana comenzó con el dominio de las selecciones europeas en los Grupos E y F:

• Grupo E: Inglaterra demostró su poderío ofensivo al vencer 3-0 a Egipto (Partido n.º 57). El delantero Reigan HESKEY se lució con un doblete (14' y 56'), mientras que Harrison MILES cerró el marcador en el minuto 90'. Este encuentro se jugó en el Campo 7.

• Grupo E (10:45): En un partido con seis goles (n.º 58), Venezuela se impuso a Haití por 4-2 en el Campo 9. La figura fue David GARCIA, quien anotó un doblete (80' y 90'+4', este último de penalti). Los otros goles venezolanos fueron de Diego CLAUT (6') y John MANCILLA (14', PJ). Da-Benz JACQUET (41') y Woodson FELIX (72') descontaron para Haití.

• Grupo F (07:30): Suiza venció 3-1 a México (Partido n.º 59). Mladen MIJAJLOVIC fue clave con dos goles (17' y 58'). El resultado suizo fue facilitado por un autogol de Santiago LOPEZ (20'). Por parte de México, Aldo DE NIGRIS descontó a los 57 minutos.

• Grupo F (07:30): En otro resultado del Campo 8, la República de Corea superó 3-1 a Costa de Marfil (Partido n.º 60). Los goles coreanos fueron anotados por KIM Jisung (26'), JEONG Hyeonung (48') e YI Yonghyeon (87', de penalti, PJ). Allassane TOURE (35') marcó el único tanto de los africanos.

Grupo H: Empate y Victoria Ajustada

La acción en el Grupo H (09:45) dejó un reparto de puntos y una victoria por la mínima diferencia:

1. Zambia y Brasil firmaron un empate 1-1 (Partido n.º 63) en el Campo 4. Jonathan KALIMINA abrió el marcador para Zambia (26'), pero DELL aseguró la igualdad para Brasil a los 81 minutos.

2. Indonesia logró una ajustada victoria de 2-1 sobre Honduras (Partido n.º 64) en el Campo 2. Indonesia se adelantó con Evandra FLORASTA (52', PJ) y Fadly ALBERTO (72'). El gol de Honduras lo marcó Luis SUAZO (54', PJ).

Estos resultados consolidan la posición de varias selecciones en sus respectivos grupos a medida que avanza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.