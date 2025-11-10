¿Quién sustituye a Pedri en la Selección? Olmo y Fermín, las opciones de Luis de la Fuente

Una decisión que debe tomar De la Fuente de cara al partido del sábado en Georgia , donde la Roja puede sellar la clasificación para el Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

Madrid, España/El improvisado plan del FC Barcelona de sustituir al lesionado Pedri González por Dani Olmo ante el Celta podría conceder más protagonismo al mediapunta en la selección española, aunque para ese puesto apunta también Fermín, en gran forma en las últimas semanas con el club azulgrana.

Minutos antes de iniciarse el choque que acabó en victoria culé (4-2) en Balaídos, el técnico alemán Hansi Flick se vio obligado a meter en el once inicial a Olmo por Marc Casadó, quien sintió unas molestias durante el calentamiento.

"Me han avisado deprisa y corriendo y he tenido que salir. Me ha dado tiempo para calentar y entrar al partido, poco más", reveló Olmo, que retomó hace una semana la competición tras sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda durante el parón de octubre.

Pese a que perdió 16 balones, el jugador hizo olvidar la baja del "Harry Potter" azulgrana, tal como lo define Luis Enrique, actual entrenador del París SG.

Experimento exitoso en Vigo -

Como doble pivote, Olmo se compenetró con Frenkie de Jong y conectó con solvencia con Marcus Rashford y Lamine Yamal frente al Celta en un partido que acabó con la vitoria azulgrana por 4-2.

El jugador catalán, con perfil netamente ofensivo, entregó 65 pases buenos de 75 (86%), tres de ellos clave, y sumó en la progresión de juego y en la organización, según las estadísticas de su actuación en Vigo.

Tras el exitoso experimento del preparador germano, el seleccionador Luis de la Fuente dispone de otra opción ahora para dar la titularidad a un futbolista al que quiere cerca.

"Hay que tener cuidado con todos los futbolistas, pero esto es un deporte de riesgo. Mientras esté disponible, es un jugador muy importante. Para nosotros suma siempre. Veremos si juega más, menos o no juega. Pero sumará seguro", declaró el viernes el seleccionador español, que siempre ha contado con Olmo.

"Fermín, de dulce" -

En la lucha por un lugar en el once del combinado español también está Fermín, que juega en la actualidad precisamente en la posición de Olmo en el Barça.

El centrocampista andaluz, que reapareció a mediados octubre tras una lesión que le hizo perderse cuatro partidos, ha anotado tres tantos en LaLiga -uno de ellos en la derrota frente al Real Madrid (2-1)- y otros tres en la Liga de Campeones -todos al Olympiacos.

"Queremos aprovechar las condiciones que tiene y el momento que está viviendo. Está de dulce, generando muchas ocasiones de gol, pases. Es un jugador para vivir cerca del área". Con estas palabras se refirió De la Fuente a Fermín, quien lleva además cuatro asistencias, dos en cada competición.

Vuelve Fabián -

"Nosotros tenemos una realidad diferente a la que tiene en su club, jugamos de otra manera. Pero encaja en ambas propuestas e intentaremos sacarle sus mejores condiciones", añadió el seleccionador español.

Otro que también se encuentra en la terna para hacerse con el hueco de Pedri y acompañar en la medular a los Gunners Martín Zubimendi y Mikel Merino es Fabián Ruiz, que se cayó en la anterior convocatoria en octubre por dolencias físicas, pero que suele ser un fijo en los onces de De la Fuente.

El volante del PSG regresó a principios de noviembre a los terrenos de juego tras pasar el mes anterior de baja.

Una decisión que debe tomar De la Fuente de cara al partido del sábado en Georgia, donde la Roja puede sellar la clasificación para el Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.