Uzbekistán vs Panamá resultado| Mundial Sub-17 Catar 2025: los pelaos' salen de la competencia con las manos vacías

Panamá/Panamá se despidió del Mundial Sub-17 Catar 2025 con una derrota, de 1 goles por 6, ante Uzbekistán en un partido, que se realizó en el Aspire Zone de Doha, en la tercera jornada del Grupo J del certamen.

Abubakir Shukurullaev (48'), Sadriddin Khasanov (53'), Sayfiddin Sodikov (68'), Jamshidbek Rustamov (90+1'), Asilbek Aliev (90+4') y Abdusamad Saidov de penal (90+7') anotaron los goles del equipo uzbeko.

Joseph Pacheco (90+10') descontó por el elenco panameño.

Con este resultado, Panamá sale de la competencia sin puntos en tres presentaciones.

Previa

Panamá juega ante Uzbekistán un partido crucial en el Mundial Sub-17 Catar 2025. Este enfrentamiento, correspondiente al Grupo J del certamen, se realiza en el Aspire Zone de la ciudad catarí de Doha y lo puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

Sin puntos, luego de sufrir dos derrotas en igual cantidad de partidos, el elenco panameño busca un triunfo que le dé la posibilidad de quedar como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos. Esto le permitiría meterse en los dieciseisavos de final.

Por otra parte, el conjunto uzbeko afronta este encuentro con un triunfo y una pérdida para tres unidades. Ganar le abriría las puertas para acceder a la siguiente fase ya sea como primer o segundo sembrado del Grupo J. Aunque eso depende de lo que ocurra simultáneamente en el cotejo entre Irlanda y Paraguay que llegan a ese juego con seis y tres puntos, respectivamente.

Resultados y posiciones

La selección panameña debutó en el certamen el miércoles 5 de noviembre con una pérdida por goleada ante su similar irlandesa, por 1 gol a 4. Tres días después, el sábado 8, volvió a perder, esa vez ante el conjunto paraguayo por 1 a 2. Aunque ha mostrado cierta mejoría en su desempeño, entre un partido y otro, el combinado canalero ha carecido de claridad para convertir sus ataques ofensivos en goles.

En cuanto al colectivo uzbeko, este debutó con un triunfo sobre Paraguay, por 2 a 1, en un juego que también se realizó el miércoles 5. Sin embargo perdió su siguiente cotejo ante Irlanda por idéntico marcador de 1 a 2. A pesar de que ha mostrado una buena defensa, Uzbekistán no pudo mantener la consistencia entre un juego y otro, lo que se refleja en su récord.

Actualmente, Uzbekistán se ubica en el segundo lugar del Grupo J con récord de una victoria y una derrota. En tanto que Panamá es cuarto al no tener puntos en dos juegos disputados.

Partido anterior

Con 10 jugadores en la cancha, Panamá sufrió este sábado una derrota, de 2 goles por 1, ante Paraguay en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial Sub-17 Catar 2025 que se realizó en el Aspire Zone de la ciudad catarí de Doha.

A pesar de que el conjunto paraguayo fue insistente en el ataque durante el primer tiempo, el equipo panameño mostró mayor seguridad y disposición de mejorar la imagen presentada en su debut ante Irlanda.

Una de las ocasiones más claras de gol que tuvo el elenco canalero fue al minuto 36 cuando Ángel James cobró un tiro libre y el balón se estrelló en la portería paraguaya.

La primera parte terminó sin anotaciones, pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Transcurrían dos minutos de haber iniciado la etapa complementaria cuando Jossimar Insturaín cometió una falta que le trajo como consecuencia su segunda amonestación con tarjeta amarilla y su expulsión inmediata de la cancha. Esto dejó a Panamá con 10 jugadores.

Paraguay no tardó mucho en sacarle provecho a su superioridad numérica. Al minuto 51 abrió el marcador con un gol de Thiago Aranda.

Los panameños apenas trataban de recomponerse, tras recibir el primer tanto, cuando Pedro Villalba concretó el segundo al minuto 54.

Panamá continuaba luchando, pero carecía de claridad para convertir sus ocasiones a la ofensiva en gol hasta que la oportunidad se le dio en la reposición (90+4') mediante un error cometido por Aldo Sanabria quien marcó en la propia portería de Paraguay.

Este resultado pone a Panamá en una situación difícil ya que no tiene puntos en la competencia luego de dos derrotas en igual cantidad de presentaciones. El martes 11 de noviembre deberá volver a la cancha para enfrentarse Uzbekistán en un juego que deberá ganar para al menos aspirar a ser uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos y así acceder a los dieciseisavos de final.