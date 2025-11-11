EN VIVO| Uzbekistán vs Panamá - Mundial Sub-17 Catar 2025: Conoce las alineaciones confirmadas de este partido del Grupo J

Panamá/Panamá y Uzbekistán miden fuerzas en la tercera jornada del Grupo J del Mundial Sub-17 Catar 2025. Un partido que se realiza en el Aspire Zone de la ciudad de Doha y que te presentamos a través de TVMAX y TVN Pass.

Este partido es importante para ambos equipos, pero los uzbekos tienen la ventaja ya que registran una victoria y una derrota en el torneo para tres puntos. Mientras que los panameños han perdido sus dos partidos en el certamen y no tienen unidades.

Las alineaciones para este encuentro han sido confirmadas y aquí te las presentamos.

Uzbekistán

Panamá

El estado actual de los equipos es el siguiente: