Deschamps cree que es "algo bueno" que Griezmann haya decidido sobre su futuro

El seleccionador francés Didier Deschamps señaló que es "algo bueno" que su delantero Antoine Griezmann haya tomado una decisión sobre su futuro, este lunes en rueda de prensa, después de que el futbolista comentara que su deseo es seguir en el Atlético de Madrid.

"Está bien para él. No le falta serenidad, pero así seguirá concentrado en el juego. Son elementos perturbadores para todos los jugadores. El hecho de que haya podido tomar ya esta decisión es algo bueno", dijo Deschamps en Clairefontaine.

"Son decisiones importantes, pero una vez se toman, el tema está cerrado", añadió el seleccionador.

En una entrevista emitida este domingo en el programa Téléfoot de la televisión francesa TF1 Griezmann aseguró que seguirá la próxima temporada en el Atlético de Madrid, tras los rumores de una eventual salida a otro club.

"La sanción del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) está ahí. El Atlético no puede fichar. Con mi asesor deportivo, Eric Olhats, decidimos seguir. Es un momento duro para el club. Sería un golpe sucio irme ahora. Hemos hablado con los directivos y seguiremos la próxima temporada", explicó el jugador que fue reconocido como el mejor de la Eurocopa 2016, en la que Francia fue subcampeona.

El TAS, el tribunal deportivo con sede en Lausana, mantuvo la semana pasada, tras el análisis del recurso, la prohibición al Atlético de Madrid de fichar hasta enero de 2018. El equipo de Diego Simeone había sido castigado por contravenir las reglas referentes a los fichajes de menores de edad.